Yatırımcısının cebini doldurdu! En çok kazandıran meyve şaşırttı

30 May 2024 12:22 - Güncelleme : 30 May 2024 12:27

Petrol devi halka arz oluyor, resmi olmayan talep dudak uçuklattı

Petrol devi halka arz oluyor, resmi olmayan talep dudak uçuklattı

Emtia fiyatları merkez bankalarının faiz kararları, iklim değişikliği ve talep görünümleri ile de değişti. Özellikle tarım emtiaları jeopolitik gerilimler, küresel ısınma, maliyeleri arttıran faktörler gibi nedenlerle değer kazandı. İnsanlık için olumsuz bir duruma işaret eden bu süreç bir taraftan da bu emtialara yatırım yapanlara kazandırdı.

2024 YILINA KAHVE DAMGA VURDU

Kakaonun ana vatanı olan Batı Afrika ülkelerinden Gana, Fildişi Sahilleri ve Kamerun’da hava koşullarının olumsuz görünümü fiyatları küresel çapta rekor seviyelere taşıdı.

Mart ve Nisan ayında kakao ton başına 10 bin doların üzerine çıkarken şu sıralar fiyatlar 9 bin 300 doların altına kadar geriledi. Düşüşe yaşanmış olmasına rağmen kakao yılın başından bu yana en çok kazandıran emtia olarak listede yerini aldı.

Amerikan kakao vadeli işlemlerinin kazancı incelendiğinde ise sene başından bu yana yüzde 121,43 getiri elde ettiği görülüyor.

PORTAKAL SUYU DA EN ÇOK KAZANDIRANLAR ARASINDA

Listede en çok dikkat çekenlerden biri portakal suyu oldu. Brezilya, dünyadaki tüm portakal suyu ihracatının yüzde 70’ini oluşturuyor.

Ülkede portakal ağaçlarına başlayan ve tedavi olmayan hastalıkla beraber küresel ısınma mahsullerin olumsuz etkilenmesine neden oldu. Bu durum ise resmen bir portakal suyu krizinin çıkmasına kapı açtı.

Geçtiğimiz hafta yüzde 2’den fazla, geçtiğimiz ay ise yüzde 21’den fazla artan portakal suyu vadeli işlemleri sene başından bu yana ise yüzde 49 kazandırdı.

KAHVE SENE BAŞINDAN BU YANA REKOR KIRDI

Kakao fiyatları gibi kahve fiyatları da yıl başından bu yana değer kazanarak ilerliyor. Brezilya ve Vietnam gibi kahve piyasasının önemli üretici ülkelerindeki hava koşulları fiyatları etkiledi. Bu duruma gelen güçlü talep de eklenince fiyatlar yükselişe geçti.

Londra Robusta kahve vadeli işlemleri geçtiğimiz seneden bu yana yüzde 63’ten fazla artarken sene başında bu yana ise yüzde 37 arttı. Amerikan kahve vadeli işlemleri ise geçtiğimiz seneden bu yana 29’a yakın, sene başından bu yana ise yüzde 22 artış gösterdi.

GIDA DIŞI TEK İSTİSNA GÜMÜŞ

Gümüş fiyatları dünden bugüne yüzde 2 gerileme yaşadı. Ancak gümüş 2024 Ocak’tan bu yana gösterdiği performansıyla diğer metalleri geride bıraktı. Gümüş vadeli işlemleri son haftada yüzde 5, son ayda yüzde 18, 2024 yılının başından bu yana ise yüzde 32’den fazla artış gösterdi.

Gümüş fiyatlarının artışında yaşanan en büyük etken ise endüstriyel piyasalara daha yakın bir metal olması.

Tam tersi yöne baktığımızda ise kalorifer yakıtı, soya yağı, soya fasulyesi, şeker ve paladyum fiyatlarının en çok düşüş yaşayan varlıklar olduğu görülüyor.