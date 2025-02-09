Küçücük dükkanda para basıyor! Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yaşayan 47 yaşındaki Boğaçhan Gökhan Şatıroğlu, 5 yaşında dayısının kendisine oyma küçük tekne yapması ile ahşap sanatına ilgi göstermeye başladı. Gemi taşımacılığı işini de yapan Gökhan Şatıroğlu, ahşap sanatıyla uğraşarak evinde maket gemiler yapmaya başladı. Zaman zaman arkadaşlarının marangoz atölyelerine giderek kesme işleri yapan Şatıroğlu, gelen talepler nedeniyle bir atölye açmaya karar verdi. 40 metrekarelik atölyesinde ahşap hünerlerini sergileyen Şatıroğlu'nun el emeği ürünleri yurtdışından ilgi gördü.

BİRÇOK ÜLKEDEN SİPARİŞ

Sosyal medya aracılığıyla ile gelen siparişlere yetişemeyen Şatıroğlu, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkelere maket gemiler tasarladı. Devasa teknelerin birebir ölçekli planlarına göre gemi maketi yapan Şatıroğlu, 17 senedir 40 metrekarelik dükkanından yurtdışına çok sayıda maket gemi gönderdi. Gemi maketinin yanı sıra ahşap saat, oyma sanatı ve resim gibi yetenekleri de bulunan Şatıroğlu, çocuklarının da ahşap sanatına ilgi gösterdiğini söyledi.

DEDESİNDEN GÖRDÜ

5 yaşında oyma tekne ile ahşaba olan ilgisinin başladığını belirten Şatıroğlu, "5 yaşlarındayken büyük dayım bana küçük bir oyma tekne yapmıştı. Bu işe onu yüzdürerek başladım. Dedem balıkçıydı, küçük kayık tamirleri yapardı onu görerek yanında işte her çocuğun olduğu gibi çivi ve keseri elime alarak başladım. Sonrasında okumayı tercih ettik. Sonra gemilerde bir dönem çalıştık hayatımızı sürdürdük. Daha sonra bu ahşap işi her zaman benim kalbimdeydi. Ahşapla uğraşmak, ahşap ile ilgili bir atölye açmak yani gönlümde yatan buydu. Ahşap bir derler ya aşktır gerçekten öyle. Evde maket yapmaya başlamıştım. Çok ilgi gördü ve sonrasında küçük bir dükkan açtım derken bu zamanlara kadar geldik" dedi.

TÜRK TEKNELERİNİ VE KALYONLARI BİREBİR PLANLA YAPIYOR

Teknelerin hepsini ölçekli olarak birebir plandan yaptığını kaydeden Şatıroğlu, "Dükkanı açalı 17 sene oldu. Arkadaşlarım marangoz dükkanı vardı giderdim onların makinelerinde çalışırdım ama talep fazla olunca kendi atölyemi açmama sebep oldu. Her türlü tarihi tekne, Türk tekneleri geçmişten günümüze olan dünya tarihindeki tekneleri, kalyonları, motoryat, dalgıç gemilerini, açık deniz gırgırları, günümüzdeki teknelerin hepsini ölçekli olarak birebir plandan yapıyorum" diye konuştu. Şatıroğlu, vatandaşların en çok Karadeniz teknelerini tercih ettiğini söyleyerek büyük teknelerin küçültülmüş planlarıyla eserlerini ürettiğini söyledi.

"AMERİKA'DAN BİLE SİPARİŞ ALIYORUM"

Bangladeş'te bir müzeye 20 tane gemi siparişi aldığını ancak pandemi nedeniyle siparişlerinin iptal olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, "Yurtdışından çok sipariş alıyorum. Armatörlere, koleksiyonculara, iş adamlarına, müzelere ve tersanelere çalışıyorum. Amerika'dan bile sipariş alıyorum. Barcelona'daki bir müze için tekne istemiştiler onu tamamlayarak gönderdim. İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'ya kadar tekne yapıp gönderdim. İnternet olmadan insanların buradan haberleri olmuyordu. Japonya ve Amerika'daki bir arkadaşın bile benden haberi oluyor. Beyaz Saray'da çalışan bir kişi beni aramıştı. Bangladeş'te bir müzeye 20 tane tekne yapılacaktı. Bu teknelerin yapımı için 2 sene orada kalabileceğimi söyledim. Tam anlaşmışken pandemi oldu gidemedim. Öyle bir anım vardı" ifadelerini kullandı.

İki oğlu ve bir kızı olan Şatıroğlu, çocuklarının her tarafı karıştırdığını ve maket yapımını öğretmek istediğini dile getirdi. Kalyon, Queen Elizabeth, Tirhandil, Mahmudiye gibi tekne siparişleri alan Şatıroğlu, siparişlere şu an yetişemediğini ifade etti.

