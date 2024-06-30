Küçük paralarla nasıl zengin olunur? Küçük yatırımcı için doğru formülü paylaştı

30 Haziran 2024 15:59 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 15:58

Borsa İstanbul'da geçen hafta en çok prim yapan ve en çok değer kaybeden hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da geçen hafta en çok prim yapan ve en çok değer kaybeden hisseler belli oldu

Küçük yatırımcı, sınırlı sermayeye sahip ve bireysel olarak piyasalarda faaliyet göstermeye devam ediyor.

2024 yılında küçük yatırımcılar hem koruyucu hem de getiri potansiyeli yüksek yatırım seçeneklerini araştırıyor.

Peki, dengeli ve çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyü oluşturup küçük paralarla zengin olmak isteyen yatırımcı ne yapmalı?

ENA Strateji kurucusu Emre Şirin, en karlı yatırım nasıl yapılır, sorusuna cevap verdi.

KÜÇÜK PARALARLA NASIL ZENGİN OLUNUR?

Emre Şirin, küçük miktarlar ve birikimlerle yatırım yapılır mı ve bu yatırımlar finansal özgürlük getirir mi, sorusunu şöyle cevapladı;

"Elbette çok kısa vadede istenilen sonuç elde edilemez ama düzenli bir şekilde, sabırla yapılan doğru yatırımlar, küçük rakamlar ile başlasa da belirli bir vadede ciddi kazanımlar sağlayabilir.

Örneğin hisse senedi yatırımı yapıyorsanız kulaktan dolma bilgilerle, kısa süreli al-satlarla para kazanılamayacağını bilinmelisiniz.

KAR GETİREN ŞİRKETLERE DÜZENLİ YATIRIM YAPIN

Burada önemli, geçmişi olan, sağlıklı büyüyen, kar getiren şirketlere düzenli yatırım yaparak küçük birikimler ile anlamlı seviyelere ulaşmanız.

Yatırımcı bu konuda bilgi sahibi değilse o zaman fonlar üzerinden önemli şirketlerin iştiraklerini ya da çeşitli parametreler ile oluşturulan hisse senedi fonlarını tercih edebilirler.

Şöyle bir örnek vereyim;

İki sene önce bir takipçim benimle portföyünü paylaştı ve çalışmalara başladık.

O gün itibariyle portföy değeri 750 bin USD ulaştı.

Burada önemli olan bu danışanımın mesleği. Kendisi devlet memuruydu ve memur maaşları ile bu portföye ulaşma şansı yoktu.

Peki nasıl oldu bu dediğimizde, uzun yıllar boyunca bir hisse senedini düzenli olarak aldık, al sat yapmadık.

Her ay maaşının bir bölümünü buna ayırdık ve çok düşük seviyelerden itibaren toplamaya başladık.

Günün sonunda ciddi bir finansal güce erişti ve finansal özgürlüğünü kazanabildi.

Temel mesele beklentilerimiz, bu beklentiler için adım atıp atmadığımız ve sabretme kapasitemiz.

Düşük sermaye ile başlayan yatırımcılar genellikle hisse senetleri, borsa yatırım fonları (ETF'ler) veya düşük maliyetli endeks fonları gibi likit ve çeşitlendirilmiş araçlara odaklanabilirler."