Küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2026! Kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı yaklaşırken Sivas’ta kurbanlık piyasasına ilişkin yeni fiyatlar açıklandı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için belirlenen canlı kilogram bedelleri ile kesim ücretleri netlik kazandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alım hazırlıkları hız kazanırken, Sivas’ta yetkililer hem fiyatları hem de alım sürecine ilişkin uyarıları paylaştı.

Kurbanlık alışverişinin belediyeler tarafından kurulan pazarlardan ya da güvenilir besi çiftliklerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı. Kesim işlemlerinin ise yalnızca ruhsatlı mezbahalarda ve izin verilen alanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

BÜYÜKBAŞ CANLI HAYVAN KİLO FİYATI 2026

Sivas’ta büyükbaş kurbanlıkların canlı kilogram fiyatları açıklandı. Buna göre canlı tosun kilogram fiyatı 510 TL olarak belirlenirken, damızlık özelliğini yitirmiş düve için bu rakam 475 TL oldu. Kesim ücretleri de büyükbaş hayvanlar için 10 bin TL olarak belirlendi.

Bunun yanında söküm ve paylama işlemleri için 10 bin TL ücret uygulanacağı, et çekimi hizmetinin ise kilogram başına 25 TL’den yapılacağı bildirildi. Yetkililer, kurbanlık seçiminde hayvanların sağlıklı, gelişimini tamamlamış ve küpeli olmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYVAN KİLO FİYATI 2026

Küçükbaş hayvan fiyatları da Sivas’ta netleşti. Dişi koyunun canlı kilogram fiyatı 350 TL olarak belirlenirken, erkek koyun için bu rakam 450 TL oldu. Küçükbaş hayvanların kesim ücreti ise 3 bin TL olarak açıklandı.

Ayrıca kurbanlık hayvan seçiminde zayıf, hasta, gebe, yeni doğum yapmış ya da gelişimini tamamlamamış hayvanların tercih edilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Açıklanan fiyatların bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 46 oranında arttığı bildirildi.