Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2026! Kurbanlık fiyatları belli oldu

Küçükbaş canlı hayvan kilo fiyatı, 2026 Kurban Bayramı tarihine bir aydan daha kısa bir süre kala belli oldu. Ayrıca çok merak edilen büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı da belli oldu. Kurban Bayramı öncesinde Sivas’ta kurbanlık fiyatları netleşti. Sivas Ticaret Borsası tarafından açıklanan yeni tarifede büyükbaş ve küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatları ile kesim ücretleri ayrıntılı şekilde belirlendi. Vatandaşların kurbanlık alırken dikkat etmesi gereken kriterler de yetkililer tarafından hatırlatılırken, fiyatların bir önceki yıla göre belirgin şekilde yükseldiği bildirildi. Büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan kilo fiyatı ne kadar? İşte küçükbaş canlı hayvan kilo fiyatı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2026! Kurbanlık fiyatları belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 00:01

yaklaşırken Sivas’ta kurbanlık piyasasına ilişkin yeni fiyatlar açıklandı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için belirlenen canlı kilogram bedelleri ile kesim ücretleri netlik kazandı.

HABERİN ÖZETİ

Küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2026! Kurbanlık fiyatları belli oldu

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Sivas'ta Kurban Bayramı yaklaşırken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yeni canlı kilogram ve kesim ücretleri belirlendi.
küçükbaş kurbanlık fiyatları 2026! Kurban Bayramı 27 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek.
küçükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2026! Büyükbaş kurbanlıkların canlı kilogram fiyatları tosun için 510 TL, damızlık özelliğini yitirmiş düve için 475 TL olarak belirlendi.
Büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2026! Büyükbaş hayvanlar için kesim ücreti 10 bin TL, söküm ve paylama işlemleri için 10 bin TL, et çekimi ise kilogram başına 25 TL olacak.
Küçükbaş hayvan fiyatları dişi koyun için canlı kilogramı 350 TL, erkek koyun için 450 TL olarak belirlendi.
Küçükbaş hayvanların kesim ücreti 3 bin TL olarak açıklandı.
Açıklanan fiyatlar bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 46 arttı.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alım hazırlıkları hız kazanırken, Sivas’ta yetkililer hem fiyatları hem de alım sürecine ilişkin uyarıları paylaştı.

Küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2026! Kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurbanlık alışverişinin belediyeler tarafından kurulan pazarlardan ya da güvenilir besi çiftliklerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı. Kesim işlemlerinin ise yalnızca ruhsatlı mezbahalarda ve izin verilen alanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

BÜYÜKBAŞ CANLI HAYVAN KİLO FİYATI 2026

Sivas’ta büyükbaş kurbanlıkların canlı kilogram fiyatları açıklandı. Buna göre canlı tosun kilogram fiyatı 510 TL olarak belirlenirken, damızlık özelliğini yitirmiş düve için bu rakam 475 TL oldu. Kesim ücretleri de büyükbaş hayvanlar için 10 bin TL olarak belirlendi.

Küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2026! Kurbanlık fiyatları belli oldu

Bunun yanında söküm ve paylama işlemleri için 10 bin TL ücret uygulanacağı, et çekimi hizmetinin ise kilogram başına 25 TL’den yapılacağı bildirildi. Yetkililer, kurbanlık seçiminde hayvanların sağlıklı, gelişimini tamamlamış ve küpeli olmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2026! Kurbanlık fiyatları belli oldu

KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYVAN KİLO FİYATI 2026

Küçükbaş hayvan fiyatları da Sivas’ta netleşti. Dişi koyunun canlı kilogram fiyatı 350 TL olarak belirlenirken, erkek koyun için bu rakam 450 TL oldu. Küçükbaş hayvanların kesim ücreti ise 3 bin TL olarak açıklandı.

Küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2026! Kurbanlık fiyatları belli oldu

Ayrıca kurbanlık hayvan seçiminde zayıf, hasta, gebe, yeni doğum yapmış ya da gelişimini tamamlamamış hayvanların tercih edilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Açıklanan fiyatların bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 46 oranında arttığı bildirildi.

ETİKETLER
#kurban bayramı
#Büyükbaş Kurbanlık
#Küçükbaş Kurbanlık
#Sivas Kurban Fiyatları
#Kurban Kesim Ücretleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.