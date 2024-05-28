Kulislerden sızdı! En düşük emekli maaşında rakam ortaya çıktı

28 May 2024 15:15 - Güncelleme : 28 May 2024 15:21

Emeklinin kök maaşına artış, seyyanen zam ve refah payı çözümü! SSK ve BAĞ-KUR'lular ile çiftçiler ilave adım bekliyor

Emeklinin kök maaşına artış, seyyanen zam ve refah payı çözümü! SSK ve BAĞ-KUR'lular ile çiftçiler ilave adım bekliyor

Milyonlarca emeklinin beklediği temmuz zamları için nefesler tutuldu. Kritik enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli için zam oranı kesinleşecek. Ancak emekliler içinde sayıları milyonları bulan önemli bir kesim daha var: En düşük emekli aylığı alanlar. Şu an en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’yi alan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor.

CHP’DEN EMEKLİYE ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da düzenlenen “Büyük Emekliler Mitingi”nde en düşük emekli maaşının asgari ücrete endekslenmesi için bir kanun çıkarılmasını önermişti.

KULİSLERDE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KONUŞULUYOR

Ankara kulislerinde en düşük emekli maaşı alanlar için rakamlar şimdiden telaffuz edilmeye başlandı.

Habertürk'ten Bülent Aydemir’in haberine göre, bu yılı “Emekliler Yılı” ilan eden hükümet, bütçe imkân ve dengelerini de gözeterek en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çıkarmayı planlıyor.

Emekli maaşlarına Temmuz ayında enflasyon farkı dışında herhangi bir artış yapılmayacak ancak en düşük emekli maaşlarında kök aylıklarında yasa ile bir düzenlemeye gidilecek.

YÜZDE 25 MAAŞLARI ETKİLEMEYECEK

Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. Bu emekliler ilk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı yine de 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Yani 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, Temmuz ayından sonra 12 bin 500 TL alacak. Yeni emekli olacaklar da bu hesaba dahil olacak. Bu konuyla ilgili kanun teklifi 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM’ye sevk edilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLACAK

Bu yılın başında 7 bin 500 TL olan emekli taban aylıkları 10 bin TL’ye çıkarılmış ve bu rakamın altındaki tüm aylıklar seyyanen artışla 10 bin TL’ye tamamlanmıştı. Temmuz ayındaki artışta bazı emeklilere hiç zam yapılamaması sorunu ortaya çıkınca bu yol tercih edilecek. Yine yasa ile emeklilere seyyanen zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak.

AÇLIK SINIRI 20 BİNE DAYANDI

Açlık sınırının 20 bin TL’ye dayandığı da göz önüne alınırsa bu rakamın emeklileri memnun etmeyeceği görülüyor. Hükümet bütçe imkânlarını da gözeterek emeklilere bunun üzerinde herhangi bir zam yapmayı planlamıyor. Emeklilere verilecek ekstra artış için Hazine’nin borçlanma yoluna gitmesi gerekiyor.

SSK VE BAĞ-KUR’LUYA REFAH PAYI İÇİN DÜZENLEME GEREKİYOR

Bu yılın başında yerel seçim de gözetilerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarına 11.68 puanlık refah payı eklenerek zam oranı yüzde 49.25’e çıkarılmıştı. Hükümet temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklı zam alan memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda zam yapılacağını açıklamıştı.

Temmuz ayında memur emeklileri için yüzde 7’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 25 civarında çıkacak enflasyon farkına SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de refah payı eklenip eklenmeyeceği henüz netleşmedi.

Eğer böyle bir karar alınmazsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklilerinden yüzde 6-7 oranında daha düşük zam alacaklar. Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklı refah payını alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı ödenebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ SUYA DÜŞTÜ

16 milyona yaklaşan bütün emekliler, 16 Haziran’daki Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyelerinde de herhangi bir artış düşünülmüyor. Emekliler, Ramazan Bayramı’nda da 3 bin TL ikramiye almışlardı.