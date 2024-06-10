SGK Uzmanından memurları üzecek kulis bilgisi! İşte emekli ve memur için yeni maaş hesabı

10 Haziran 2024 15:47 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:28

Haziran ayında açıklanan enflasyon verisine göre, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 oldu. Bu hesaba göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 22,72 oranında zam alacak. Memurlar için 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 17,22 olarak açıklandı. Temmuz ayında emekli ve memura refah payı verilecek mi? sorusu ise milyonlar tarafından merak ediliyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş memur maaşları için yaptığı son hesabı TGRT canlı yayınında paylaşarak şunları kaydetti:

MEMURA REFAH PAYI YOK

SSK ve Bağ-Kurluların gelecek olan zammını yüzde 25,75 olarak hesapladım. Bizim aldığımız kulis bilgilerine göre, memura bir kuruş bile refah payı olmayacak. Bununla ilgili çok katı bir tutum olduğu duyumunu aldık.

Yani dolayısıyla memurlara toplu sözleşmedeki yüzde 10’luk ve enflasyon farkını eklediğimiz zaman yüzde 20’nin üzerinde bir zam gelecek. Onun dışında ayrıca bir şey yok.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bize söz verildi, devlet sözü ve dolayısıyla seyyanen zammın verilmesi zorunlu. Bu arada memur sendikaları da dile getirmeye başladı. Çünkü memur emeklilerinin durumu o kadar vahim oldu ki biz memur emeklerini konuşurken aslında memurları da konuşuyoruz. Yarın memurlar da aynı duruma düşecek %70'lerden yüzde 40'lara düştüler.

Dolayısıyla benim kulis bilgisiyle birlikte şunu söyleyebiliriz, şu anda en düşük memur emeklisinin maaşı benim yaptığım hesaplamaya göre refah payı hariç eşitleme hariç seyyanen zam hariç 17.715 TL civarında.

SEYYANEN ZAM YOK

Seyyanen zam verilirse en düşük memur emeklisi maaşı 32.835 TL çıkacak. Peki seyyanen zam verilecek mi? Çünkü memur emekleri ısrarla "Seyyanen zam bizim hakkımız yasal hakkımız bunun verilmesi gerekiyor" diyorlar ama şunu söyleyeyim, çok net bir şekilde söyleyeyim, değerli memur arkadaşlar temmuz ayında seyyanen zam yok.