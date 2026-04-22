Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Küllerinden servet doğdu! Kastamonu'da yanan alanlar altına dönüştü: Kilosu 7 bin lira

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 12:39
1
kuzugöbeği mantarı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 2 bin 736 hektar alanda kilogramı bin liraya satılan kuzugöbeği mantarı bolluğu yaşıyor. Köylülerin gelir kaynağı haline gelen kuzugöbeği mantarı için vatandaşlar yanan ormanlık alanın yolunu tutuyor.

2
Kastamonu'nun Araç ilçesi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 1 Eylül 2025 tarihinde çıkan yangınlarda, yaklaşık 2 bin 78 hektar orman alanı ile 658 hektar ziraat arazisi olmak üzere toplam 2 bin 736 hektar alan zarar gördü.

3
kuzugöbeği mantarı bolluğu

4 günde kontrol altına alınabilen yangında yanan alanlarda, hasar tespit çalışmalarının ardından kesim çalışmaları sürdürülüyor. Bahar yağmurlarıyla birlikte zarar gören ormanlık alanlarda kuzugöbeği mantarı bolluğu yaşanmaya başladı. 

4
kuzu mantarı

Geçen yıllarda kuraklık sebebiyle nadir görülen kuzu mantarı, bu yıl özellikle yangında zarar gören ormanlık alanlarda vatandaşların yüzünü güldürüyor.

5
kuzugöbeği mantarı

KİLOSU 7 BİN LİRA!

Tazesinin kilogramı bin TL'ye, kurutulmuşu 7 bin TL'ye satılan kuzugöbeği mantarı, adeta köylülerin de gelir kaynağı haline geldi. Mantar bolluğu yaşandığını duyan vatandaşların, Kastamonu il merkezi, Karabük'ten mantar toplamak için bölgeye geldiği ifade edildi.
 

6
kastamonu mantar

İl merkezinden ilçeye mantar toplamak için gelen Salih Başçı, "Köyümüz geçtiğimiz yıl büyük bir afet geçirdi. Ormanlarımızda komple yangın oldu, yangın köyümüze kadar geldi, her taraf yandı. Cennetimiz cehennem oldu. Her yerden dumanlar çıktı, hayvanlarımızı, bizleri, her şeyimizi etkiledi.

7
kuzugöbeği denilen mantarlar

 Devletimizin sayesinde evlerimizi hayvanlarımızı yangından kurtardık. Şu an yanan ormanlarımızda kuzugöbeği denilen mantarlarımız çıktı. Bunlar da bizlerin doğal geçinme kaynağımız oldu" dedi.

8
kuzugöbeği orman

Başçı "Kendim fırın işinde çalıştım, gece saat 03.00'te kalkıyorum, simitlerimi yaptıktan sonra yaklaşık 100 kilometre yol kat ederek köyüme geliyorum, mantar topluyorum. Hem yemek hem de satmak için mantar topluyorum. Bizden kilosunu bin liradan alıyorlar. 
 

9
kuzugöbeği

Allah tarafından verilen kuzugöbeğini ormandan toplayarak kendimize güzel bir geçim kaynağı oluşturuyoruz. Köyümüzde yaşayan ablalarımız, gençlerimiz, herkes bu mantarı toplamak için yanan ormanlarımıza geliyorlar" dedi.

10
Yanan ormanda bol miktarda bulunan kuzugöbeği mantarı

Yanan ormanda bol miktarda bulunan kuzugöbeği mantarının fiyatını düşürmeye çalıştıklarını söyleyen Başçı, "Sanırım köyümüzdeki ormanlık alanların hepsi yandığı için her yerde mantar var, mantarımız bol. Kuzugöbeği mantarı, nisan ayında çıkan, güneşi seven bir mantar. Mantarın bol olmasından ötürü de fiyatı düşüyor ama sosyal medyadan baktığınızda dolar üzerinden bile satılıyor" diye konuştu.
 

11
yanan yerlerde mantar toplayarak

Mantarın yanan ormanlık alanlarda daha çok yetiştiğini söyleyen Abdullah Keleş ise, "Yanan yerlerde kuzugöbeği mantarı daha çok yetişiyor. Biz de yanan yerlerde mantar toplayarak rızkımızı kazanıyoruz. Kilosu bizim buralarda çok ucuz. 600 liraya kadar düşürdüler. Bin liradan satıyordum ve şimdi 600 liraya kadar düşürdüler." dedi.

12
Üzeri yanık mantar

Keleş, "Üzeri yanık mantar da çok ucuz, kilosunu 300 liraya alıyorlar. İnternette görüyoruz, 3-4 bin liraya satılıyor. Fransa'da bir tabak yemeğine 100 dolar diyorlar. Bu mantar ihraç ediliyor. Antalya'da, Alanya'da fiyatı bin 700-2 bin lira arasında değişiyor. Kastamonu yöresinde nedense çok ucuz alıyorlar. Bence kendileri ucuz alıp kendileri pahalı satıyor" şeklinde konuştu.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.