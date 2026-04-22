Küllerinden servet doğdu! Kastamonu'da yanan alanlar altına dönüştü: Kilosu 7 bin lira

Mantarın yanan ormanlık alanlarda daha çok yetiştiğini söyleyen Abdullah Keleş ise, "Yanan yerlerde kuzugöbeği mantarı daha çok yetişiyor. Biz de yanan yerlerde mantar toplayarak rızkımızı kazanıyoruz. Kilosu bizim buralarda çok ucuz. 600 liraya kadar düşürdüler. Bin liradan satıyordum ve şimdi 600 liraya kadar düşürdüler." dedi.