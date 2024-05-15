Kültür Bakanlığından 1629 sözleşmeli personel alımı! 40 bin TL'den başlayan maaş ve şartlar

15 May 2024 10:10 - Güncelleme : 15 May 2024 10:15

Sözleşmeli personel alımı Kültür Bakanlığı bünyesinde alım süresini uzattı. Toplamda 1629 sözleşmeli personel için duyuru yapan Kültür Bakanlığı'nın maaş skalasının 40 bin TL'den başlıyor. Atamaya esasa olarak şartları da duyuran Kültür Bakanlığı ilk alımı yılın başında yaptı. Akabinde ise alımların Mayıs ayının sonuna kadar uzattığını belirtti.

KÜLTÜR BAKANLIĞINDAN 1629 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI!

20.05.2024 tarihine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla evrakların ulaştırılmasının zorunlu olduğu duyuruldu. 2024 yılının başından itibaren 4/B sözleşme statüsünden alınacak sözleşmeli personeller için isealim.pgm@ktb.gov.tr adresi üzerinden yedek liste için başvurularını göndermeleri gerekiyor. En düşük personel maaşının ek ödemelerle beraber 40 bin TL kurum içindeki dağılımına göre ise en yüksek 60 bin TL'dir.

Yerleşme için istenilen belgeleri ise Kültür Bakanlığın sitesinde şu maddelerle yer aldı;

1-Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2- Öğrenim Belgesi aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

*KPSSP3 puanı ile yerleştirilen adaylar için LİSANS diploması,

*KPSSP93 puanı ile yerleştirilen adaylar için ÖNLİSANS diploması,

3-Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

4- KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

5-Heyet Raporu;

Büro Personeli, pozisyonuna yerleştirilen adaylar için; Heyet Raporu (Asıl), heyet raporunun (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden) alınması gerekmektedir.

6-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

7-10.05.2024 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

8-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

9-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

10-Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge, (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)

11- Kamu Kurumlarında çalışan, son 1 yıl içinde çalışıp ayrılan adaylar için, Kurumlarından alacakları, hangi pozisyon, statü ve ünvanda çalıştığını gösteren Resmi Belge (Amir onaylı hizmet belgesi, Barkodlu belge vb.)

12- 6 adet vesikalık fotoğraf