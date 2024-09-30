Kur Korumalı Mevduat hesapları 51,1 milyar dolara geriledi

30 Eylül 2024 17:24 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:24

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi erimeye devam ediyor. Buna göre, yaklaşık 51,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

Deutsche Bank’tan Türkiye için dolar ve enflasyon tahmini! Faiz indirimi için tarih verdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinde gerileme sürüyor. Toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 51,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

ERİME SÜRÜYOR

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı. DDKKM toplam stok bakiyesi ağustosta 6,1 milyar dolar geriledi. Böylelikle 57,1 milyar dolardan 51 milyar dolara indi.

4 MİLYAR LİRA AZALIŞ

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,8 milyar dolar düşüşle 41,1 milyar dolardan 37,3 milyar dolara düştü. Tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,3 milyar dolar azalarak 16 milyar dolardan 13,7 milyar dolara geriledi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de ağustosta 4 milyar lira azalışla 7,9 milyar liradan 3,9 milyar liraya düştü. Açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 51,1 milyar dolar olduğuna işaret etti.