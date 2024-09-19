Kur korumalı mevduat ne zaman sona erecek? Mehmet Şimşek'ten KKM açıklaması

19 Eylül 2024 17:06 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:07

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Global Liderler Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılarak ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, OVP’nin nihai hedefini açıkladı. KKM tamamen ne zaman bitecek, sorusuna da cevap veren Şimşek, piyasayı bozmadan kademeli çıkış yaşanacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten kritik açıklamalar geldi. Global Liderler Zirvesi’ne katılan Şimşek, cari açık öngörüsü, OVP hedefi ve KKM hakkına konuştu.

CARİ AÇIK HEDEFİ VERDİ

Cari açığı düşürmek için OVP hedefleri doğrultusunda çalışıldığını belirten Bakan Şimşek, ‘‘Geçen sene cari açık yüzde 4 civarındaydı. Bu sene cari açığı yüzde 1,7 olarak öngörüyoruz. Gelecek sene yüzde 2 civarı bir cari açık öngörümüz var. Sonraki senelerde ise yüzde 1,5 - 2 arası cari açık hedefliyoruz. ’’ dedi.

OVP’nin nihai hedefinin sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı olduğunu aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sürdürülebilir cari açık olmazsa olmazlarımızdandır, en kritik olan bir diğer madde de yapısal dönüşümdür. Yapısal dönüşüm ile rekabet gücümüzü artıracağız, verimliliği artırarak refah seviyemizi yükselteceğiz'' açıklamasında bulundu.

PİYASAYI BOZMADAN KKM'DEN ÇIKIŞ BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz cinsinden kur korumalı mevduatta şirketlerin vergi avantajının temmuzda yenilenmeyeceğini açıklamıştı. Mehmet Şimşek konuyla ilgili şöyle konuştu;

‘‘Geçen sene Ağustos ayında KKM neredeyse 144 milyar dolar seviyesindeydi. Uyguladığımız program sayesinde KKM’yi yaklaşık 96 milyar doların üzerinde azalttık. KKM şuanda 48 milyar doların altına düştü. Hedefimiz piyasayı bozmadan KKM’den çıkışı sağlamak istiyoruz. KKM’nin toplam mevduattaki payı yüzde 10’un altında düştü. TL mevduatın toplam mevduattaki payı yüzde 52’nin üzerine çıktı. Programımız çalışıyor ve güven var. Biz hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz’’

EYT KAYNAKLI BÜTÇE AÇIĞI VURGUSU

Deprem ve EYT kaynaklı bütçe açığına dikkat çeken Bakan Şimşek, ‘‘Bütçe açığını kalıcı bir şekilde yüzde 3’ün altına çekmeyi hedefliyoruz. Deprem ve EYT nedeniyle bütçe açığımız geçen sene ve bu sene yüksek seyrediyor. Dezenflasyon sürecini desteklemek için bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3 civarına düşürmeyi hedefliyoruz. Sonraki yıllarda da yüzde 3’ün altına çekerek dezenflasyon sürecine destek vereceğiz’’ diye konuştu.