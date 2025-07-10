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 | Bengü Sarıkuş

Kur korumalı mevduatta düşüş: 534 milyar liraya geriledi

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 9 milyar 211 milyon lira azalarak 534 milyar 616 milyon liraya düştü.

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Kur korumalı mevduatta düşüş: 534 milyar liraya geriledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 14:50

Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam hacmi, 4 Temmuz haftasında 124 milyar 946 milyon lira artarak 19 trilyon 450 milyar 153 milyon liradan, 19 trilyon 575 milyar 99 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam ise bankalar arası dahil geçen hafta 563 milyar 325 milyon lira azalarak 22 trilyon 568 milyar 746 milyon liraya indi.

Kur korumalı mevduatta düşüş: 534 milyar liraya geriledi

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 381 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 4 Temmuz itibarıyla 12 milyar 3 milyon lira artarak 2 trilyon 381 milyar 289 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 585 milyar 768 milyon lirası konut, 58 milyar 883 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 736 milyar 638 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 31 milyar 807 milyon lira artarak 2 trilyon 859 milyar 864 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 artarak 2 trilyon 241 milyar 642 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 748 milyar 301 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 493 milyar 341 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Kur korumalı mevduatta düşüş: 534 milyar liraya geriledi

YASAL ÖZ KAYNAKLARDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 808 milyon lira artışla 431 milyar 769 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 315 milyar 131 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 14 milyar 279 milyon lira artarak 4 trilyon 13 milyar 856 milyon lira oldu. KKM bakiyesi ise geçen hafta 9 milyar 211 milyon lira azalarak 534 milyar 616 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,37'si oldu.

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#bankacılık
#tüketici kredileri
#kredi
#mevduat
#finans
#Yasal Öz Kaynaklar
#Ekonomi
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