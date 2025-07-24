Kur korumalı mevduatta gerileme sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 18 Temmuz haftasında 72 milyar 781 milyon lira artarak 19 trilyon 694 milyar 210 milyon liradan, 19 trilyon 766 milyar 991 milyon liraya çıktı.

Kur korumalı mevduattaki daralma devam ederken, bankacılık sektörünün genel büyüklükleri yukarı yönlü seyir izledi. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 248 milyar 99 milyon lira artarak 23 trilyon 336 milyar 1 milyon liraya çıktı.

BDDK verilerine göre:

* Toplam krediler, bir haftalık dönemde 698 milyar TL artarak 19 trilyon 69 milyar TL’den 19 trilyon 767 milyar TL’ye yükseldi.

* Toplam mevduat hacmi ise aynı dönemde 248 milyar TL artışla 23 trilyon 88 milyar TL’den 23 trilyon 336 milyar TL’ye ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTIYOR

BDDK bülteninde öne çıkan bir diğer başlık, bireysel borçluluk verileri oldu. Buna göre:

* Tüketici kredileri 2 trilyon 40 milyar TL’den 2 trilyon 390,7 milyar TL’ye,

* Bireysel kredi kartı borçları ise 2 trilyon 26 milyar TL’den 2 trilyon 240,8 milyar TL’ye yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı, 18 Temmuz itibarıyla 7 milyar 360 milyon lira azalarak 2 trilyon 390 milyar 654 milyon liraya indi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

Söz konusu haftada takipteki alacaklar da 4 milyar TL’lik artışla 437,3 milyar TL’den 441,3 milyar TL’ye çıktı.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 15 milyar 159 milyon lira azalarak 506 milyar 451 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,17'si oldu.