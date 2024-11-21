BDDK açıkladı: Mevduat ve kredi kartı harcamaları arttı! KKM hesapları eridi

21 Kasım 2024 14:39 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:45

KKM'de gerileme devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları düştü. Öte yandan mevduat, kredi kartı harcamaları arttı, krediler düştü.

KKM​ ve katılma hesaplarında erime sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verileri duyurdu. Veriler 15 Kasım ile biten haftayı kapsadı. Gelen bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 289 milyar 581 milyon liradan 1 trilyon 250 milyar 244 milyon liraya geriledi.

KKM HIZLA ERİYOR

BDDK'dan gelen veriler şöyle;

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 289,6 milyar TL'den 1 trilyon 250,2 milyar TL'ye geriledi.

Krediler 15 trilyon 148,8 milyar TL'den 15 trilyon 160,7 milyar TL'ye,

Mevduat 17 trilyon 891,1 milyar TL'den 18 trilyon 326 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 897,2 milyar TL'den 1 trilyon 893,5 milyar TL'ye gerilerken,

Bireysel kredi kartları 1 trilyon 667,4 milyar TL'den 1 trilyon 676,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 276,3 milyar TL'den 280,3 milyar TL'ye çıktı.