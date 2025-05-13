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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bu tarihe çevrildi

Kurban Bayramına az bir zaman kala milyonlarca emekli, 2025 yılı bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Bu yıl 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi, bayram öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler, emeklilerin tahsis numarasına göre farklı günlerde gerçekleştirilecek. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri hangi tarihlerde yatacak? İşte merakla beklenen ikramiye takvimiyle ilgili detaylar…

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 12:28

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı. 6-9 Haziran'da kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın ikramiye ödemelerinin haziranın ilk günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bayrama az bir süre kala, bayram ikramiyeleriyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Emekli maaşı alan milyonlarca kişiyle birlikte dul ve yetimler, şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleri de bu ödemeden yararlanacak.

İKRAMİYE İÇİN MAAŞ BAĞLANMASI ŞART

2025 yılında Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilmek için en önemli kriter, maaş bağlama işleminin tamamlanmış olması. Yani emeklilik işlemleri bitmiş ve maaş ödemesi başlamış olanlar, bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli olanlar otomatik olarak bu ödemeye hak kazanıyor.

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bu tarihe çevrildi

ÖDEMELER HESAPLARA YATACAK

İkramiye almak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok. Ödemeler, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına doğrudan aktarılacak. Geçtiğimiz bayramda bu süreç 3 gün içinde tamamlanmıştı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak ve 9 Haziran’da bitecek. Hicri takvime göre belirlenen bayram tarihleri, her yıl miladi takvimde farklılık gösteriyor. Bu nedenle ikramiye ödeme takvimi de her yıl yeniden planlanıyor.

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bu tarihe çevrildi

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen yıl Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılmıştı. Bu yıl bayramın daha erken tarihe denk gelmesi nedeniyle, ikramiyelerin 2 Haziran haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor. SGK'nın kesin ödeme takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak.

KİMLER FAYDALANACAK?

Emekli maaşı alanların yanı sıra:

  • Dul ve yetim aylığı sahipleri (hisse oranına göre)
  • Yaşlılık aylığı alanlar
  • Şehit yakınları
  • Gaziler

Şampiyon sporcular gibi birçok kesim de bayram ikramiyesinden faydalanacak. Toplamda yaklaşık 16 milyon kişiye ödeme yapılması planlanıyor.

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bu tarihe çevrildi

2025 İKRAMİYESİ NE KADAR?

2024 yılında 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesi, bu yıl yüzde 33 oranında artırılarak 4 bin TL’ye yükseltildi. Kurban Bayramı’nda bu tutarın tamamı tek seferde ödenecek. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda artış yasa ile bayram sonrasına kaldığı için fark sonradan yatırılmıştı. Bu kez tüm tutarın tek seferde hesaplara geçmesi bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kurban Bayramı tarihi 2025 ne zaman başlıyor?
Kurban bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
ETİKETLER
#kurban bayramı
#emekli ikramiyesi
#Emekli Ikramiyesi Zammı
#Ekonomi
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