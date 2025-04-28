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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde!

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı emeklilere verilecek olan bayram ikramisinin yatacağı tarihe çevrildi. Bu yılın ikinci bayram ikramiyesi, haziran başında zamlı olarak hesaplara yatacak. Mayıs sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar da zamlı ödemeden faydalanabilecek.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 20:28

İlk bayram ikramiyesini 2025 yılının başında alan emekliler, şimdi de Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ikramiye ödemesini beklemeye başladı. Bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde, zamlı tutarlarla yapılacak ikramiye ödemelerinin haziranın ilk günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Bayramın 6 Haziran’da başlaması nedeniyle, emeklilere ikinci bayram ikramiyelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu ödemelerden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekli olacak vatandaşlar da yararlanabilecek.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde!

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Mevzuata göre, ikramiyeden yararlanabilmek için, bayramın bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Mart sonuna kadar başvuranlar, yılın ilk ikramiyesinden yararlanmıştı. Nisan ve mayıs aylarında emeklilik başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı için ikramiye alma hakkı kazanacak. Özellikle mayıs ayı içinde başvuranların, 1 Haziran itibarıyla aylıkları bağlanmış olacağından, ikramiyelerini almalarında bir engel bulunmayacak.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde!

BAŞVURU İÇİN KRİTİK TARİH

Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin en geç 31 Mayıs’a kadar emeklilik başvurusu yapması gerekiyor. Başvurular zamanında yapılmış olsa da, aylık bağlama işlemi bayram öncesi tamamlanmazsa, hak sahipleri işlemler bittiğinde ikramiyelerini alabilecek. Ancak mayıs sonrasındaki başvurular için bayram ikramiyesi hakkı 2026 yılında başlayacak.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde!

ZAMLI İKRAMİYE TUTARLARI BELLİ OLDU

2025 yılında çıkarılan yeni düzenleme ile bayram ikramiyeleri artırıldı. Buna göre:

  • Emekli maaşı alanlara 4.000 TL,
  • Ölüm aylığı oranı %75 olanlara 3.000 TL,
  • Ölüm aylığı oranı %50 olanlara 2.000 TL,
  • Ölüm aylığı oranı %25 olanlara ise 1.000 TL ikramiye ödenecek.

Birden fazla dosyadan aylık alan hak sahiplerine ise, en yüksek aylık alınan dosya esas alınarak ödeme yapılacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?
Kurban Bayramı tatili normal şartlarda 4.5 gün sürüyor. Bu sene Kurban Bayramı'nın ilk günü Cuma gününe denk geliyor. 9 günlük tatil kararı alınmadığı müddetçe Kurban Bayramı tatili 4.5 gün sürecek. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılırsa 2 Haziran'dan başlamak suretiyle tatil yapılabilecek.
ETİKETLER
#kurban bayramı
#emekli bayram ikramiyesi
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#Emekli Bayram Ikramiyesi Ne Zaman Yatacak
#Ekonomi
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