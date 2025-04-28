Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde!

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı emeklilere verilecek olan bayram ikramisinin yatacağı tarihe çevrildi. Bu yılın ikinci bayram ikramiyesi, haziran başında zamlı olarak hesaplara yatacak. Mayıs sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar da zamlı ödemeden faydalanabilecek.

İlk bayram ikramiyesini 2025 yılının başında alan emekliler, şimdi de Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ikramiye ödemesini beklemeye başladı. Bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde, zamlı tutarlarla yapılacak ikramiye ödemelerinin haziranın ilk günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Bayramın 6 Haziran’da başlaması nedeniyle, emeklilere ikinci bayram ikramiyelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu ödemelerden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekli olacak vatandaşlar da yararlanabilecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Mevzuata göre, ikramiyeden yararlanabilmek için, bayramın bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Mart sonuna kadar başvuranlar, yılın ilk ikramiyesinden yararlanmıştı. Nisan ve mayıs aylarında emeklilik başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı için ikramiye alma hakkı kazanacak. Özellikle mayıs ayı içinde başvuranların, 1 Haziran itibarıyla aylıkları bağlanmış olacağından, ikramiyelerini almalarında bir engel bulunmayacak.

BAŞVURU İÇİN KRİTİK TARİH

Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin en geç 31 Mayıs’a kadar emeklilik başvurusu yapması gerekiyor. Başvurular zamanında yapılmış olsa da, aylık bağlama işlemi bayram öncesi tamamlanmazsa, hak sahipleri işlemler bittiğinde ikramiyelerini alabilecek. Ancak mayıs sonrasındaki başvurular için bayram ikramiyesi hakkı 2026 yılında başlayacak.

ZAMLI İKRAMİYE TUTARLARI BELLİ OLDU

2025 yılında çıkarılan yeni düzenleme ile bayram ikramiyeleri artırıldı. Buna göre:

Emekli maaşı alanlara 4.000 TL,

Ölüm aylığı oranı %75 olanlara 3.000 TL,

Ölüm aylığı oranı %50 olanlara 2.000 TL,

Ölüm aylığı oranı %25 olanlara ise 1.000 TL ikramiye ödenecek.

Birden fazla dosyadan aylık alan hak sahiplerine ise, en yüksek aylık alınan dosya esas alınarak ödeme yapılacak.