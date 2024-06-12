Kurban Bayramı öncesi ek otobüslere dudak uçuklatan zam!

12 Haziran 2024 10:51 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:59

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki otogarda, tatil öncesi yolculuk planı yapan vatandaşlar nedeniyle yoğunluk artıyor. Otobüs firması yetkilisi Ahmet Aydın, doluluk durumunu ve bilet fiyatlarını değerlendirdi.

DÖNÜŞLER YOĞUN OLACAK

Aydın, bayram döneminde her zaman olduğu gibi fiyatların yükseldiğini belirtti. Bu dönemde artan taleple birlikte ek seferler düzenlediklerini ve bu seferlerde kullanılan B tipi belgeli araçların normal fiyatlardan daha yüksek olduğunu ifade etti. Aydın, "Örneğin, normalde 500 lira olan bilet fiyatı 750 TL olacak.

Dönüşlerin yoğun olması nedeniyle bu artışlar üç dört gün sürecek. Şu an için fiyatlar 500 lira seviyesinde, ancak hafta sonuna doğru bin lirayı bulacak" dedi.

ÖĞRENCİLER ŞEHİRLERİ TERK EDİYOR

Aydın ayrıca, Kurban Bayramı öncesi üniversite öğrencilerinin şehri terk ettiğini; tatilin dokuz günlük süresinin parçalandığını söyledi. Aydın, "Bu durum bizleri tam anlamıyla memnun etmiyor. Otobüslerin maliyetleri çok yüksek ve eskisi gibi yolculuk yapan insan sayısı azaldı. Dört kişilik bir ailenin maliyeti çok fazla oluyor.

Bu nedenle otobüslere olan talep de gün geçtikçe azalıyor" diye ekledi.

Zonguldak'tan Trabzon ve Antalya, Alanya gibi popüler tatil destinasyonlarına olan bilet fiyatlarının bin 300 ila bin 400 liraya, Alanya'ya ise bin 500 liraya yükseldiğini belirten Aydın, sektörün maliyet artışları ve azalan yolcu sayıları nedeniyle zor günler geçirdiğini vurguladı.