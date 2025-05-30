Kurban Bayramı öncesi öğrencilere sevindirici haber! 3.800 TL ulaşım desteği geliyor: İşte başvuru şartları

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala öğrencilere sevindirici haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite öğrencilerinin bayramda ailelerine kavuşabilmesi için ulaşım desteği sağlıyor. Memleketine gidecek gençlere 3.800 TL’ye kadar yol masrafı karşılanacak. İşte başvuru koşulları ve merak edilen tüm detaylar…

Kurban Bayramı yaklaşırken üniversite öğrencilerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailesinden uzakta okuyan gençler için önemli bir destek paketi sundu. Bu kapsamda, öğrencilerin bayramda aileleriyle bir araya gelebilmesi için gidiş-dönüş yol masrafları devlet tarafından karşılanacak.

BAYRAM ULAŞIM DESTEĞİ NELERİ KAPSIYOR?

Bu destek kapsamında, farklı şehirlerde üniversite eğitimi alan öğrenciler memleketlerine daha kolay gidebilecek. Her seyahat için en fazla 1.900 TL’lik ulaşım masrafı karşılanacak. Böylece yılda iki kez yapılacak seyahatler için toplamda 3.800 TL’ye kadar devlet desteği sunulacak.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu yardımdan yararlanmak isteyen öğrencilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar var:

Örgün öğretimde üniversite öğrencisi olmak,

Ailesinin ikamet ettiği şehirden farklı bir şehirde öğrenim görmek,

25 yaşından küçük olmak.

18 yaşını doldurmuş öğrenciler başvurularını şahsen yapabilecek. 18 yaş altındaki öğrenciler için başvurular ise veliler tarafından yapılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, ikamet ettikleri yerin bağlı bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla başvuruda bulunabilecek. Başvurular değerlendirildikten sonra sonuçlar yaklaşık bir ay içinde açıklanacak. Uygun bulunan öğrencilere destek ödemeleri, banka hesaplarına IBAN numaraları üzerinden yapılacak.