Kurban Bayramı öncesinde bir ilk yaşandı! Et fiyatlarına indirim geldi

07 May 2024 12:14 - Güncelleme : 07 May 2024 12:18

Çiftçilerin korkulu rüyası tüm bahçeleri sarıyor! Fındık kurdu ve kokarca alarmı verildi

Çiftçilerin korkulu rüyası tüm bahçeleri sarıyor! Fındık kurdu ve kokarca alarmı verildi

Yılın başından bu yana kırmızı et fiyatlarındaki ateş düşmüyor. Art arda gelen zamların ardından vatandaş etten elini çekti. En son Ramazan Bayramı’nda belli marketlerde yapılan indirimler vatandaşa nefes aldırmıştı. Ancak bayramın ardından yükselişler durmadı.

KURBAN BAYRAMI BEREKETİ FİYATLARA ŞİMDİDEN YANSIDI

Özellikle son 1 aydır art arda gelen zam sonrası kırmızı et fiyatları kamuoyunda sıkça tartışılıyordu. Kırmızı et fiyatlarının artışı tavuğu bile etkilemiş hükümetin ithal et çözümünün sektöre nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Kurban Bayramı öncesi kırmızı et fiyatlarında düşüş başladı.

BİR İLK YAŞANDI, İLK KEZ İNDİRİM GELDİ

Et fiyatları bayram öncesi düştü. Kıyma ve kuşbaşı gibi temel ürünlerde etiketlere kilo başına en az 35 liralık indirim yansıdı. Sektör temsilcileri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşanan indirimin bir ilk olduğuna dikkat çekti.

KIYMA VE KUŞBAŞININ KİLO FİYATI BELLİ OLDU

Kasaplarda dana kıymanın kilosu en düşük 580, kuşbaşı et ise 600 liradan satılıyor. Son 1 ayda 100 liradan fazla zam gelen et fiyatlarına, bu kez indirim geldi.

PİYASAYA İTHAL KURBANLIK DOPİNGİ GELDİ

Kırmızı et fiyatlarına gelen indirimin arkasında ise ithal gelen hayvanların kurbanlık olarak piyasaya girmesi var.

Vatandaşlar indirim gelse de kırmızı et fiyatlarının halen yüksek olduğu görüşünü savunurken sektör temsilcileri ise fiyatlar nedeniyle azalan talebe dikkat çekiyor.

PİYASADA DÜŞÜŞ BAŞLADI

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, Kurban Bayramı öncesi ilk defa böyle bir durumun yaşandığının altını çizip piyasada bir düşüşün başladığına dikkat çekti.

Tüfekçi, "Devletimiz yurt dışından ithal ettiği etleri vakıflara vermeye başladı. Şu anda hemen hemen 5-6 vakıfla anlaşma yapmış durumunda ve devam da etmekte." dedi.

Kırmızı et fiyatlarında yakın dönemde artış beklenmiyor.