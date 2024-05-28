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Kurban Bayramı otobüs ve uçak bileti satışlarını artırdı! Tatilde Paris ve Bodrum önde

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 May 2024 11:18 - Güncelleme : 28 May 2024 11:25
Kurban Bayramı otobüs ve uçak bileti satışlarını artırdı! Tatilde Paris ve Bodrum önde

Kurban Bayramı’na az bir süre kala otobüs ve uçak bileti satışları da hız kazandı. Türkiye genelinde bayram hareketliği yaşanacak. Son verilere göre, uçak bileti satışında yüzde 210, otobüs bilet satışları ise yüzde 70 oranında arttı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlarca kişi tatilini planlamaya şimdiden başladı. Bayram tatilini fırsat bilenler ya memleketlerine ya da tatil beldelerine akın edecek. Planını yapan şimdiden bilet bulmakta zorluk çekiyor.

BAYRAMDA SEYAHAT HAREKETLİLİĞİ YAŞANACAK

14-23 Haziran tarihleri arasındaki bilet satış oranları yayımlandı. Bilet Bayisi şirketinden yapılan açıklamaya göre otobüs biletlerindeki satışlar yüzde 70 artarken, en çok kalkış yapılacak nokta İstanbul-Esenler Otogarı oldu.

Açıklamada, Ankara-Antalya, İzmir-Muğla ve İstanbul-Antalya otobüs biletlerinde önceki sezonlara göre büyük artış yaşandığı belirtilirken, araç kiralama sürelerinde yüzde 40 artış yaşandığı kiralamalarının yüzde 85'inin ise havaalanlarından yapıldığı kaydedildi.

Kurban Bayramı otobüs ve uçak bileti satışlarını artırdı! Tatilde Paris ve Bodrum önde - 1. Resim

UÇAK BİLETİ SATIŞLARI YÜZDE 210 ORANINDA ARTACAK

Bayram tatili için hava yolunu tercih edenlerde de artış yaşandı. Yurt içi uçak bilet satışları yüzde 210 oranında arttı.

Bayram tatilinde seyahat için en çok İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı tercih edilirken, İzmir, Antalya ve Muğla en çok tercih edilen varış noktaları oldu.

Kurban Bayramı otobüs ve uçak bileti satışlarını artırdı! Tatilde Paris ve Bodrum önde - 2. Resim

BAYRAMDA PARİS VE BODRUM ÖNDE!

Yurt dışında bayram tatilinde en çok tercih edilen şehirler arasında Paris, Roma, Barcelona, Dubai olurken, yurt içinde Bodrum, Çeşme, Kapadokya, Kaş ön plana çıktı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otobüs ve uçak bilet satışlarının daha da artması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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