Kurban Bayramı yoğunluğu başladı! Bıçakçılar geç saatlere kadar mesai yapıyor

25 May 2024 17:44 - Güncelleme : 25 May 2024 17:46

Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Bayrama kısa bir süre kala bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Esnaf şimdiden yoğun mesaisine başladı.

MESAİ GECE GEÇ SAATLERE KADAR SÜRÜYOR

Tarihi Uzun Çarşı, bayram öncesinde vatandaşın uğrak yeri haline geldi. Bıçakçılardaki mesai erken saatlerde başlayıp geç saatlerde sona eriyor. Kırşehir'de Ahi Çarşısı, Ünal Çarşısı, Ahi Külliyesi'nde yer alan Zanaatkarlar Çarşısı gibi uğrak yerlerinden bir tanesi de tarihi çok eskilere dayanan ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yapıldığı Uzun Çarşı'da erken başlayan gün gece geç saatlerde sona eriyor.

TENCERE TAMİRATI VE BIÇAK BİLEYCİLERİ YOĞUN ÇALIŞIYOR

Çarşı esnafından kalaycılık ve bıçak bileyiciliğiyle ilgilenen Uğur İşeri, bayram öncesinde vatandaşın bıçak, çaydanlık ve tencere tamiratına geldiklerini söyledi. Çarşının yaklaşık 40 yıllık esnafı olan Murat İşeri, "Esnaflar olarak Kurban Bayramı'na hazırlanıyoruz. Müşterilerimizden talebimiz bir an önce sıkışıklık olmadan tamiri yapılacak ne ürünleri var ise erkenden getirmeleridir" dedi. Vatandaşlar da bayram öncesi hazırlıklarını bitirmek için çarşıdaki esnafa erken saatlerde gidiyor.

AHİLİĞİN BAŞKENTİ

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, asırlardır esnaf tarafından kullanılan ve yeni iş merkezlerinin faaliyete geçmesine rağmen önemini yitirmeyen tarihi Uzun Çarşı, Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığı ve 800 yıl öncesine ait ahi ocaklarının bulunduğu kent merkezindeki Kalehöyük'ün yanında yer alıyor.