Kurban Bayramı'nda 2,7 milyondan fazla kurban satışı tahmin edildi! Vatandaşlar küçükbaşı tercih etti

20 Haziran 2024 12:45 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:49

Kurban pazarlarında yapılan gözlemlere göre, satılan hayvan sayısı tahmin edildi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, satışlar hakkında bilgi verdi.

TÜDKİYEB tarafından bayramda 2,7 milyondan fazla kurbanlık satıldığı tahmin edildi. Tam sayı ise henüz netleşmedi.

2,7 MİLYONDAN FAZLA KURBAN SATIŞI TAHMİNİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı'nda 2,2 milyonu küçükbaş olmak üzere toplam 2,7 milyondan fazla kurbanlık hayvan satışı gerçekleştirildiğini tahmin etti.

Bu bayramda sadece yetiştiricilerin değil, nakliye, bıçak ve kesim işi yapanların da işleri arttı.

KURBANLIK SATIŞLARI GEÇEN SENEYE GÖRE GERİDE KALDI

2024 yılında yem, işçilik, veteriner, ilaç, elektrik, nakliye ve benzeri masraflarda meydana gelen artışlar kurbanlık fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Ayrıca üreticilerin geçen yıl tonunu 7 bin 230 liraya aldıkları besi yemi bu yıl yüzde 41 artışla 10 bin 188 lira oldu.

İşletmelerinde kullandıkları elektriğin kilovatı geçen yıl 214 lira iken bu yıl yüzde 20 artışla 250 liraya çıktı.

Ülkemizde alım gücünün azalması ve kurbanlık fiyatlarındaki ciddi artışlar nedeniyle bu yıl kesimlerde geçen yıla göre azalış yaşandı.

Bu yıl da vatandaşlar kurbanlıkta küçükbaşı daha çok tercih etti.

Ülke genelinde bu sene 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

Kurban pazarlarında küçükbaş hayvan işletmeleri, 3 milyon civarında küçükbaş satılacağını öngörmüştü. Bu rakama ulaşılamadı.

Satışlar geçen seneye göre düşük kalırken kurban kesiminin beklenilen düzeyde olmamasının nedeni olarak 9 günlük bayram tatili gösterildi. Birçok kişi bayramı tatil yerlerinde geçirdi.

Geçtiğimiz yıllara baktığımızda;

2020 yılında 963 bin büyükbaş, 2 milyon 800 bin küçükbaş,

2021 yılında 987 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş,

2022 yılında 872 bin büyükbaş, 2 milyon 600 bin küçükbaş,

2023 yılında ise 847 bin büyükbaş, 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvan kesilmişti.