Kurban Bayramı'nda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İsa Karakaş'tan '18.000 TL' uyarısı! Hakkınızı yedirmeyin

Karakaş, işverenlerin “Bayramda çalıştın, sonra izin kullanırsın” yaklaşımının da hukuka aykırı olduğunu vurguladı:

"İşveren, "Bayramda çalıştın, sonra bir gün izin yap" diyerek ücret yerine izin kullandıramaz. Kanun nettir: Bayram mesaisinin karşılığı sadece paradır.

Ayrıca bu ek ödemeler, emekli maaşını hesaplayan SGK matrahını da müspet yönde etkiler.

Bayram günü normal sürenin (haftalık 45 saatin) üstünde çalışan, çifte yevmiyenin yanı sıra %50 zamlı fazla mesai de alır.

Hafta tatili bayrama denk gelirse, 45 saat aşımı otomatik fazla mesai sayılır. “Emek, en yüce değerdir” buyurmuş büyüklerimiz. Bu değerin karşılığı da geciktirilmemelidir. Bayram ücretleri en geç maaş günü ödenmelidir."