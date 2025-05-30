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 | Bengü Sarıkuş

Kurban Bayramı'nda memleketine gidecekler dikkat! Biletler tükendi

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, bayramı yaz tatiliyle birleştirmek isteyenler ve bayramda tatile gitmek isteyenler ucuz otobüs bileti derdine düştü. Ancak şimdiden otobüs bileti bulmak zor. TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kurban Bayramı'nda memleketine gidecekler dikkat! Biletler tükendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 09:48

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yazın başlangıcı ve bayramın gelişinin iç hareketliliği ciddi oranda artıracağını belirterek, "Otobüs biletlerinin şu anda yüzde 100'e yakını tükendi. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına birçok firma ek seferler üzerinde çalışıyor, ek seferlere de ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz." dedi.

Kurban Bayramı'nda memleketine gidecekler dikkat! Biletler tükendi

Aynı zamanda Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı da olan Yıldırım, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi otobüs seferlerindeki son durumu ve ek seferlere ilişkin bilgileri paylaştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yıldırım, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nın yaz tatili başlangıcına gelmesinin hareketliliği artırdığını belirterek, "Bu hafta otobüslerde doluluk oranları yüzde 100'lere yaklaştı. Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığımız görüşme sonrası D2 belgeli turizm taşıtlarının ek sefer düzenlemesi için bakanlıktan bir açıklama bekliyorduk. O açıklamada geldi. 30 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında ek seferler düzenlenecek." dedi.

Kurban Bayramı'nda memleketine gidecekler dikkat! Biletler tükendi

BAYRAM ÖNCESİ EK SEFERLER GELEBİLİR

Vatandaşların taleplerini en iyi şekilde karşılamaya çalışacaklarını vurgulayan Yıldırım, ek seferlerin bu bayramda da yapılacağını söyledi. Yıldırım, kısa mesafelerde yoğunlukların şimdiden artmaya başladığına dikkati çekerek, "Yazın başlangıcı, bayramın gelişi hareketliliği ciddi oranda artıracak. Otobüs biletlerinin şu anda yüzde 100'e yakını tükendi. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına birçok firma ek seferler üzerinde çalışıyor, ek seferlere de ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz. Ancak geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Fahiş bilet fiyatı kavramının kendi sektörlerinde olamayacağını ancak olması durumunda bunun ciddi cezalarının olduğunu hatırlatan Yıldırım, herhangi bir anormal derecede yüksek fiyatın olması durumunda bunu bakanlığı Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), üzerinden görüp çok ağır yaptırımlar uyguladığını hatırlattı.

Kurban Bayramı'nda memleketine gidecekler dikkat! Biletler tükendi

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Yıldırım şöyle devam etti:

"Onun için firmalarımız fiyatlarını, aldıkları tavan ücretlerini bayramlarda uyguluyorlar. Bayram öncesinde rekabetten dolayı fiyatlarında yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyorlar. Şu anda 'fahiş fiyat' diye bir kavram yok. Alınmış fiyatlardan indirim yapılarak uygulandığı için bayramda da tavana çıkıyorlar. Yani bakanlığa onaylattıkları fiyatın tavan fiyatını uyguluyorlar. Oradan 'fahiş fiyat' gibi algılanabilir ama herhangi bir anormal durum yok."

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ETİKETLER
#otobüs bileti
#2025 Kurban Bayramı
#ucuz otobüs bileti
#Mustafa Yıldırım
#Tüm Otobüsçüler Federasyonu
#otobüs biletleri
#2025 Kurban Bayramı bilet
#Ekonomi
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