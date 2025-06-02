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 | Bengü Sarıkuş

Kurban Bayramı'nda trafikte kısıtlama! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda trafik güvenliğini artırmak için 4-6 Haziran tarihleri arasında bazı güzergâhlara geçici kısıtlama getirildiğini duyurdu. Ayrıca Yerlikaya, şehirler arası otobüslerde yol güvenliğini artırmaya yönelik iki önemli yeniliği kamuoyuyla paylaştı.

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Kurban Bayramı'nda trafikte kısıtlama! Bakan Yerlikaya duyurdu
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 12:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nı içerisine alan 4-6 Haziran tarihlerinde uygulanacak trafik kısıtlamalarına ilişkin açıklamada bulundu. Özel bir televizyon kanalında konuşan Yerlikaya bayramda trafik önlemlerini anlattı. Kurban Bayramı yaklaşırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı önlemlerin alındığını açıkladı. Bayram sürecinde trafik yoğunluğuna karşı 81 il valiliğine gerekli talimatların gönderildiğini belirten Bakan Yerlikaya, güvenli bir bayram için tüm birimlerin seferber edildiğini vurguladı.

Kurban Bayramı'nda trafikte kısıtlama! Bakan Yerlikaya duyurdu

Yerlikaya, “Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasındaki gidiş-dönüşlerde pik dönemler yaşanıyor. Aynı zamanda şehir merkezlerinde bayramlaşma ziyaretleriyle birlikte trafik yoğunluğu artıyor. Biz de Bakanlık olarak, bu riskleri ortadan kaldırmaya yönelik tüm tedbirleri aldık," dedi.

17 BİN'DEN FAZLA PERSONEL SAHADA

Alınan tedbirler kapsamında toplamda 69 bin polis ve jandarma personelinin görev yapacağını ifade eden Yerlikaya, “17 bin 645 ekip ve 33 bin 943 personel bayram süresince sahada olacak. Ayrıca, bin 485 radar aracı ve cihazımızla hız denetimleri aralıksız sürecek,” diye konuştu.

Vatandaşlara ceza kesmek gibi bir amaçlarının olmadığını belirten Yerlikaya, “Tek gayemiz; can kaybı olmasın, kimse yaralanmasın. Bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin,” ifadeleriyle tüm sürücülere dikkatli ve kurallara uygun hareket etme çağrısında bulundu.

Kurban Bayramı'nda trafikte kısıtlama! Bakan Yerlikaya duyurdu

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLER İÇİN İKİ FARKLI YENİLİK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehirler arası otobüslerde yol güvenliğini artırmaya yönelik iki önemli yeniliği kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, daha önce başlatılan "gizli yolcu" uygulamasının başarılı sonuçlar verdiğini belirterek bu yöntemin kapsamını genişlettiklerini duyurdu.

Yerlikaya, “81 ilin otobüs terminallerinde, hatta bazı büyük ilçe terminallerinde görevli personelimiz gizli yolcu gibi otobüslere binip yolculuk yapıyor. Bu yolculuk sırasında sürücülerin kurallara uyup uymadığı, tutum ve davranışları detaylı şekilde takip edilerek kayıt altına alınıyor,” dedi.

Yeni uygulamayla sadece sürücülerin değil, yolda yapılan trafik denetimlerinin de kontrol edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, “Gizli yolcu, yolculuk sırasında bir trafik uygulamasıyla karşılaşırsa, görevli arkadaşının denetimi nasıl yaptığına da tanık oluyor ve bunu da raporluyor. Yolculuk sonunda ise görevli ekibi bilgilendiriyor, kendini tanıtıyor ve gözlemlerini paylaşıyor,” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda trafikte kısıtlama! Bakan Yerlikaya duyurdu

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YOĞUNLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini artırmaya yönelik alınan önlemler kapsamında otoyollarda ve şehirlerarası yollarda denetimlerin yoğunlaştırıldığını açıkladı.

Kurban Bayramı'nda trafikte kısıtlama! Bakan Yerlikaya duyurdu

DRONE İLE DENETİM YAPILACAK

Bakan Yerlikaya, "30 kilometrede bir radar var. Otoyollarda toplam 120 radar cihazımızla gece gündüz hız denetimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca havadan trafik denetimi de yapıyoruz. Şu anda 37 ilde helikopterle, 81 ilimizin tamamında ise drone ile denetimler sürdürülüyor," ifadelerini kullandı.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA GEÇİCİ KISITLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi artması beklenen trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ağır taşıtlara yönelik geçici kısıtlama kararı alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, 4 Haziran Çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran Cuma saat 11.00 arasında, belirlenen güzergâhlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. Bu uygulamanın şehirler arası trafik akışını rahatlatmak ve güvenliği artırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Kurban Bayramı'nda trafikte kısıtlama! Bakan Yerlikaya duyurdu

BAZI ARAÇLARA ÖZEL İZİN

Yerlikaya, "Bu kısıtlama kapsamında bazı istisnalar da olacak. Yaş sebze-meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıda taşıyan araçlar ile bazı özel taşımalara izin verilecek" dedi.

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#Trafik Kısıtlaması
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#KURBAN BAYRAMI ÖNLEMLERİ
#Ekonomi
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