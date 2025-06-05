Kurban Bayramı’nda yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları belli oldu: Yola çıkmadan göz atın

Türkiye, Kurban Bayramı tatiline girdi. Okulların ve iş yerlerinin tatil sürecine girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, ya aile ziyaretleri ya da tatil planları kapsamında yollara düşmeye başladı.

KURBAN BAYRAMI TRAFİĞİNDE RADAR DENETİMİ

Bayram yoğunluğuyla birlikte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, bayram süresince denetimlerin en üst seviyeye çıkarılacağını ve radar sistemlerinin aktif şekilde kullanılacağını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sürücüleri özellikle hız limitlerine uymaları konusunda uyarırken, cezaların caydırıcılığına dikkat çekti. Sabit radarların dışında mobil radarların da sahada görev yapacağını belirten Yerlikaya, bu radarların konumlarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

SABİT RADARLAR NERELERDE VE NASIL ÇALIŞIYOR?

Sabit radarlar genellikle çevreyolu ve otoyollarda, yol üstüne kurulu metal platformlar üzerinde yer alan kameralarla hız ihlallerini tespit ediyor. Ayrıca yol kenarlarında veya orta refüjde yer alan TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) direkleri de hız kontrollerinde etkin rol oynuyor.

Bu sistemler, hız sınırını aşan araçların plakalarını otomatik olarak algılayarak ceza sürecini başlatıyor. Sistem tamamen dijital olduğu için, ihlal durumunda ceza plakaya doğrudan işleniyor.