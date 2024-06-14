Kurban derisini çöpe atanlar kafalarını duvara vuracak! Tek bir deri size servet kazandırıyor

14 Haziran 2024 17:18 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:34

Kartlı ödemeler mayıs ayında da arttı, rakam 1,3 trilyon liraya ulaştı

Kartlı ödemeler mayıs ayında da arttı, rakam 1,3 trilyon liraya ulaştı

Her Kurban Bayramı öncesi hayvan derisi fabrikalarından vatandaşlara uyarı geliyor. Kurban derisini çöpe atanlar beraberinde 15 milyon lirayı da atıyor.

Kurban derisinden servet kazanmak isteyenler ise deri soyulur soyulmaz tuzlaması gerekiyor.

KURBAN DERİSİNİ ÇÖPE ATANLAR KAFALARINI DUVARA VURACAK!

Kurban Bayramı'nda kesilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin yüzülmesi ve saklanmasında gereken koşulların sağlanmamasının, işlenmiş ürüne dönüştürüldüğünde oluşacak yaklaşık 30 milyar liralık ekonomik değerin yarısının kaybedilmesi anlamına geldiği bildirildi.

Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Murat Çağlar, kurban derisinin servet değerinde olduğunun altını çizdi.

KURBAN KESECEKLERE TAVSİYELER!

Çağlar, yüzme işlemi ve saklama aşamalarında mümkün olduğu kadar derilere zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı. Kurban kesecek, kestirecek olanlara tavsiyelerde bulunan Çağlar, şu ifadeleri kullandı:

"Havalar çok sıcak, 35 dereceleri gördük. Kesim anından itibaren bakteriyel faaliyetler başlıyor. Çürümeyi engellemek için derileri hemen tuzlamamız gerekiyor. Büyükbaş derisine 8 kilo, küçükbaş derisine 2 kilo olacak şekilde güzelce tuzlayıp serin bir yerde muhafaza etmemiz lazım. Kesinlikle torbaya koyup sıcak bir ortamda bekletmememiz gerekiyor. Serin bir ortamda bekletmemiz gerekiyor ve hemen derilerimizi kime vereceksek veya nereye bağışlayacaksak toplama yerlerine göndermemiz çok çok önemli."

KURBAN DERİSİ SERVET DEĞERİNDE: 15 MİLYAR LİRA KAZANDIRIYOR

Çağlar, 1 milyon büyükbaş hayvanın derilerinden 15-20 milyon çift ayakkabı, 3 milyon küçükbaş hayvanın derilerinden ise yaklaşık 1 milyon ceket çıkacağını dile getirdi.

Derilerin usulüne uygun yüzülüp saklanmamasının yaklaşık 15 milyar lira ekonomik kayba yol açacağını aktaran Çağlar, "Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesinden dolayı tecrübelerimiz bize şunu gösteriyor; bu derilerin maalesef yarısını kaybetmekteyiz ya yüzüm hatasından ya da doğru tuzlanmaması veya doğru korunmamasından dolayı. O yüzden mutlaka derilerimizi iyi konserve etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.