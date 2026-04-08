Kurban fiyatı için nakliye şoku! İstanbul'da kurbanlık fiyatları İki katına yükseliyor

Anadolu’nun meralarından büyükşehirlerin kurban pazarlarına uzanan yolculuk, maliyet kıskacında fiyatları ikiye katladı; üreticide 11 bin lira olan küçükbaş, İstanbul’da 25 bin lira sınırına dayandı. Akaryakıttan nakliyeye, fahiş çadır kiralarından aracılık maliyetlerine kadar binen her yük, büyükbaş kurbanlıkların fiyatını 350 bin lira gibi rekor bir seviyeye taşıdı.

Kurban bayramı öncesi ahırdaki fiyat ile pazar arasındaki bu dev uçurum, hem besiciyi hem de kurban kesecek vatandaşı düşündürüyor.

İşte kurban pazarında Anodolu'dan İstanbul'a son fiyatlar...