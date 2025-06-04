Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kurban satarken bunu da yaptılar! Vatandaşlar mağdur

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bütçesine uygun kurbanlık arıyor. Ancak yapılan hileler bayramı da dinlemiyor. Gaziantep'te bir satış alanında duvar delinerek kurulan mekanizmayla yapılan hile ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kurban satarken bunu da yaptılar! Vatandaşlar mağdur
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 20:37

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kurban satış alanında tespit edilen bir dolandırıcılık yöntemi, görenleri hayrete düşürdü. Kurbanlıkların tartıldığı alanda yapılan gizli düzenekle vatandaşların nasıl kandırıldığı gözler önüne serildi.

Kurban satarken bunu da yaptılar! Vatandaşlar mağdur

MEKANİZMAYLA AĞIRLIK VERİLDİ

Kurban satış yerinde kurulan kantarın tartı bölgesinin arkasındaki duvara ustalıkla delik açıldı. Açılan delik aracılığıyla, kantara dışarıdan gizlice ağırlık uygulanmasını sağlayan bir mekanizma kuruldu.

Kurban satarken bunu da yaptılar! Vatandaşlar mağdur

Tartıya çıkan hayvanların gerçek kilosuna, bu gizli mekanizma sayesinde fazladan ağırlık eklenerek kurbanlıklar normalden çok daha ağırmış gibi gösterildi. Bu yöntemle, alıcıların daha fazla ödeme yapması sağlandı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşların bu düzenekle kandırıldığı ve mağdur edildiği ortaya çıktı.

Kurban satarken bunu da yaptılar! Vatandaşlar mağdur

Vatandaşların olayı fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine üzerine zabıta ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayram öncesi bu hile 'yok artık' dedirtti! Kurbanlıklar şişkin görünsün diye...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kurbanlık piyasasında son durum ne? Hangi hayvan ne kadar?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri! Vali Gül açıkladı: Cezalar iki katı uygulanacak
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.