Kurban satarken bunu da yaptılar! Vatandaşlar mağdur

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bütçesine uygun kurbanlık arıyor. Ancak yapılan hileler bayramı da dinlemiyor. Gaziantep'te bir satış alanında duvar delinerek kurulan mekanizmayla yapılan hile ortaya çıktı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kurban satış alanında tespit edilen bir dolandırıcılık yöntemi, görenleri hayrete düşürdü. Kurbanlıkların tartıldığı alanda yapılan gizli düzenekle vatandaşların nasıl kandırıldığı gözler önüne serildi.

MEKANİZMAYLA AĞIRLIK VERİLDİ

Kurban satış yerinde kurulan kantarın tartı bölgesinin arkasındaki duvara ustalıkla delik açıldı. Açılan delik aracılığıyla, kantara dışarıdan gizlice ağırlık uygulanmasını sağlayan bir mekanizma kuruldu.

Tartıya çıkan hayvanların gerçek kilosuna, bu gizli mekanizma sayesinde fazladan ağırlık eklenerek kurbanlıklar normalden çok daha ağırmış gibi gösterildi. Bu yöntemle, alıcıların daha fazla ödeme yapması sağlandı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşların bu düzenekle kandırıldığı ve mağdur edildiği ortaya çıktı.



Vatandaşların olayı fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine üzerine zabıta ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.