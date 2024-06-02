Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken detaylar: Bu türlerden uzak durun!

02 Haziran 2024 11:25 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 11:26

16-19 Haziran Kurban Bayramı öncesinde uzmanlar kurbanlık alacak vatandaşları uyarıyor. Ayvalık ve Gömeç Ziraat Odaları’nın Başkanı Hasan Baysal, kurbanlık satın alacak vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Ayvalık’ın en büyük çiftliğinin de sahibi olan Baysal yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız kurbanlıklarını alırken dikkat etmesi gereken en önemli husus; satın alınacak büyükbaş bir kurbanlığın 2 yaşını doldurmuş olmasıdır. Biz buna halk arasında; ‘çapak attı’ deriz. Büyükbaş hayvanların öndeki alt iki dişinin 2 yaşına ulaştıktan sonra dökülmesi, çapak attı olarak tanımlanmaktadır. Bu bakımdan kurbanlık hayvanın çapak atması, kurbanlık için o hayvanın seçilmesi adına oldukça önemlidir. Çapak atmamış yani diş dökmemiş hayvanlar kurban olarak seçilemez. Bu nedenle 2 yaş itibariyle dişlerini döken ve süt dişlerinden kurtulan hayvanlar, kurbanlık için seçilmesi adına uygun hale gelmektedir” dedi.

BURUN AKINTISI OLAN KURBANLIĞA DİKKAT

Küçükbaş hayvanların kurbanlık olabilmesi için ise en az 6 ayı doldurmuş olması ve anasının boyunu aşmış olması gerektiğine işaret eden Baysal, “Bunun yanı sıra da hayvanın hiçbir uzvunun eksik olmaması önem taşır. Mesela; boynuzu kırık olmamalı, besisi yerinde ve görünüş itibariyle sağlıklı olması gerekir. Kurbanlık satın alınırken önemli olan noktalardan biri de; salyalarının akmaması ve ayaklarının da ağrımamasıdır. Hayvanın burun akıntısı varsa, mutlaka bir hastalığa sahiptir. Belki de üşütmüştür ama Allah korusun bu bir şap hastalığının da habercisi olabilir. O yüzden de kurbanlık satın alınırken, bu tür hayvanlardan uzak durulmasında fayda vardır. Zira zaten bu tür hayvanlar kurbanlık olmaz ve insan sağlığı açısından da ciddi risk taşırlar” diye konuştu.

KURBANLIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Sağlık sektöründeki uzmanlar dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralıyor:

• Sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmalı.

• Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalı.

• Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı.

• Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmamalı.

• Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı.

• Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı.

• Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı.

• Yara, şişlik ve ödemi olmamalı.

• Cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalı.

• Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir.