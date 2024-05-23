Kurbanlıklar cep telefonuna girdi! Tarım Cebimde uygulamasıyla sorgulanabilecek

23 May 2024 06:06 - Güncelleme : 23 May 2024 06:06

Kurban Bayramı’na hazırlanan Türkiye, bu yıl yeni bir uygulama ile kurbanlıklarını daha rahat seçebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşlara kurbanlıkları ile bilgilendirmeler için yeni hizmetleri devreye aldı. Mobil cihazlarına ‘Tarım Cebimde’ uygulamasını indiren vatandaşlar kurbanlıklarını seçmeye gittiğinde küpe numarasını girerek detaylara ulaşabilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da mobil uygulama hakkında “Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri sahada olacak. Ancak bizim ekiplerimizin olmadığı noktada Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşlarımız satın alacakları hayvanların kontrollerini yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor” dedi. Bakan Yumaklı, vatandaşlara kurbanlık hayvan satın alırken bakanlığın belirlediği kurallara dikkat etmeleri ve uygunsuzluk gördüklerinde de yetkililere bildirilmesini istedi.