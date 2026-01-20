Küresel borsalarda rota değişti: İşte paranın yeni akış yönü

Kategoriler
2026'ya rekorlarla giren küresel piyasalarda yatırımcıların alışkanlıkları hızla değişiyor. Büyük teknoloji hisselerinden çıkan para, piyasanın geneline yayılıyor; bu rotasyon ise başlı başına yeni bir momentum alanına dönüşmüş durumda.
Küresel borsalar 2026'ya güçlü bir başlangıç yaptı. ABD’de endeksler, hem jeopolitik gerilimlere hem de ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair tartışmalara rağmen rekor seviyelerde tutunuyor. Ancak bu yükseliş, önceki farklı bir dinamiğe sahip. Piyasayı taşıyan ağıryıllardanlık merkezi artık tek başına "büyük teknoloji" değil.
Son haftalarda yatırımcıların, endeksleri sırtlayan dev teknoloji hisselerinden çıkıp daha geniş bir alana yayılan sektörlere yöneldiği görülüyor. Bu eğilim, rallinin sadece birkaç hisseyle sınırlı kalmasını engelliyor, piyasanın derinliğini artırıyor. MarketWatch’a konuşan Charles Schwab Baş Yatırım Stratejisti Liz Ann Sonders’in ifadesiyle, “Rotasyonun kendisi bile artık bir momentum ticareti.”
Ekonomik büyüme beklentileri tamamen rafa kalkmış değil. Yine de yatırımcılar, portföylerde dengeyi sağlamak adına savunmacı sektörlere daha fazla ilgi göstermeye başladı. Özellikle temel tüketim ürünleri, uzun süredir geri planda kalmıştı.
Truist Advisory Services Baş Yatırım Sorumlusu Keith Lerner, yatırımcıların bu alana “taze bir gözle” baktığını söylüyor. FactSet verileri de bu tabloyu destekliyor. Temel tüketim ürünleri sektörü geçtiğimiz hafta yüzde 3,7 yükselerek gayrimenkulün ardından en iyi performansı sergileyen ikinci sektör oldu. Aynı dönemde S&P 500’ün en büyük ağırlığa sahip sektörü olan bilgi teknolojisi ise haftayı kayıpla kapattı.
Yapay zekâ coşkusunun simgesi haline gelen ve “Muhteşem Yedili” olarak anılan Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla ve Meta hisseleri için tablo son dönemde pek parlak değil. Bu grup, 2023’ten bu yana görülen en uzun kayıp serilerinden birine doğru ilerliyor.
Söz konusu hisselere odaklanan Roundhill Magnificent Seven ETF’si ocak ayında yüzde 1,6 geriledi. Apple ve Meta hisseleri bu ay yaklaşık yüzde 6 düşerken, Microsoft’taki kayıp yüzde 5’e yaklaştı. Yani, uzun süredir piyasayı taşıyan lokomotifler bir nebze soluklanıyor.
Yapay zekâ teması ise tamamen gündemden düşmüş değil, sadece şekil değiştiriyor. Aptus Capital Advisors Portföy Yöneticisi David Wagner’e göre ilgi, yazılımdan çok donanım tarafına kaymış durumda. Yarı iletken sektöründe Lam Research ve KLA gibi şirketler bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Walmart gibi yapay zekâyı operasyonlarına entegre eden büyük perakendeciler de bu hareketten payını alıyor.
Asıl dikkat çekici gelişme ise küçük sermayeli hisselerde yaşanıyor. Küçük şirketleri izleyen Russell 2000, yıl başından bu yana yüzde 7,9 yükselerek S&P 500’ün yüzde 1,4’lük artışını açık ara geride bıraktı. Wagner, rallinin tabana yayılacağına dair beklentinin küçük ölçekli şirketlerde “inanılmaz” bir hareketlilik yaptığını söylüyor.