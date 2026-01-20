Küresel borsalarda rota değişti: İşte paranın yeni akış yönü

Son haftalarda yatırımcıların, endeksleri sırtlayan dev teknoloji hisselerinden çıkıp daha geniş bir alana yayılan sektörlere yöneldiği görülüyor. Bu eğilim, rallinin sadece birkaç hisseyle sınırlı kalmasını engelliyor, piyasanın derinliğini artırıyor. MarketWatch’a konuşan Charles Schwab Baş Yatırım Stratejisti Liz Ann Sonders’in ifadesiyle, “Rotasyonun kendisi bile artık bir momentum ticareti.”

SAVUNMA HİSSELERİ YENİDEN SAHNEDE

Ekonomik büyüme beklentileri tamamen rafa kalkmış değil. Yine de yatırımcılar, portföylerde dengeyi sağlamak adına savunmacı sektörlere daha fazla ilgi göstermeye başladı. Özellikle temel tüketim ürünleri, uzun süredir geri planda kalmıştı.