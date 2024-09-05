Küresel büyüme gerginliği: Teknoloji hisseleri yediği darbeyi toparladı! Türk lirası erimeye devam ediyor

05 Eylül 2024 15:01 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:49

BIST 100 düşüşü ve küresel piyasaların endişelenmesiyle Türk lirası düştü. Türk lirası, ABD doları karşısında 34,00'e kadar gerilerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.962,61 puana düştü.

Türkiye'deki piyasa düşüşü, büyümenin yavaşlaması korkularının yayılmasıyla riskli varlıklardan küresel bir geri çekilme bekliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.962,61 puana düştü. Önceki kapanışa göre sanayi ve teknoloji endeksleri toparladı, mali ve hizmet endeksleri ise düşüşe geçti. Asya hisselerinde ve küresel hisse senedi vadeli işlemlerinde düşüş sürüyor.

TÜRK LİRASI VE BIST 100 DÜŞÜYOR

Petrol fiyatlarının aylarca düşük seviyelere ulaşması piyasa oynaklığını artırdı.

Türk lirasının düşüşü ve BIST 100'ün düşüşü, yerel siyasi ve ekonomik faktörlerle kötüleşen küresel kaygıyı tetikledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı el-Sisi ile görüşmesi ve Merkez Bankası'nın gerçek efektif döviz kuru açıklaması gibi önemli olayları da piyasa duyarlılığını etkiledi.

Piyasalar için küresel büyüme gerginliği ise yankılanıyor.

Türk hisse senetlerindeki ve liradaki düşüş, küresel ekonomik belirsizlik nedeniyle piyasa gerginliğinin daha geniş bir eğilimini yansıttı. Teknoloji sektörü özellikle etkilendi ancak daha sonra toparladı.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,74 ve teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,32 ve hizmet endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

DÜŞÜK PETROL FİYATLARI ENDİŞELERE EKLENİYOR

Yatırımcılar, daha fazla veri ve haber ortaya çıktıkça piyasa stratejilerindeki değişimler ile tedirgin olmaya devam ediyor.

Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesi bölgesel siyaseti ve ekonomik ilişkileri önemli ölçüde etkileyebilir.

Diplomatik bağların güçlendirilmesi yeni ticaret ve yatırım fırsatları açabilir ve potansiyel olarak piyasayı istikrara kavuşturabilir. Ayrıca, Merkez Bankası'nın veri yayını liranın gerçek ekonomik pozisyonuna dair içgörüler sağlayacak ve politika ve yatırım kararlarını bilgilendirecek.

Bu kapsamda İstanbul serbest piyasada dolar 33,9780 liradan, avro 37,8210 liradan satılıyor.