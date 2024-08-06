Küresel çöküntü Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

06 Ağustos 2024 11:19 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:33

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında gündeme dair soruları cevaplıyor. Küresel piyasalardaki sert dalgalanmayla ilgili konuşan Mehmet Şimşek, piyasadaki çalkantıların Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini açıkladı. Şimşek, "Küresel büyümede bir yavaşlama olacaksa bu bir taraftan risk iştahını olumsuz etkiliyor, bizi de olumsuz etkiler." dedi.

KÜRESEL PİYASALAR SARSILDI

Küresel piyasalarda ABD'de Cuma günü etkili olan satış dalgası hafta başında Asya piyasalarında daha da şiddetlendi.

Haftanın ilk işlem gününde küresel borsalarda sert bir satış baskısı yaşanırken, tahviller ralli yapıyor. ABD'de Nasdaq vadelileri yüzde 6'ya varan düşüş gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada piyasaları değerlendirdi.

Bakan Mehmet Şimşek'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

SON 1 AYDA YEN DEĞERLENDİ

"Japon yenini borçlanmak çok ucuzdu. Japon yeninden borçlanıp onu dolara çevirip, ABD hissesi almak Japonya’da rağbet gören bir ticaret.

Japonya’da son 1 ayda yenin değerlenmesi söz konusu. Yen, dolara karşı yüzde 13 civarında değer kazandı, faiz yükseldi. Bu beraberinde bir düzeltme getirdi. Bugünkü piyasa tepkisine bakarsak bu geçici.

Burada önemli olan ABD’nin yumuşak inişi başarıp başaramayacağı konusu. Önümüzdeki dönemde veriler bu perspektifte değerlendirilecek. Piyasanın bugüne kadarki yaklaşımı yumuşak inişin başarıldığı yönünde.

GAZ FİYATININ DÜŞMESİ TÜRKİYE'Yİ OLUMLU ETKİLER

Bu konuya yakından bakılacağını söyleyebilirim. Bu bir düzeltme hareketi. Türkiye yansımalarına bakacak olursak birkaç hususun altını vurgulamakta fayda var.

Birincisi küresel büyümede bir yavaşlama olacaksa bu bir taraftan risk iştahını olumsuz etkiliyor, bizi de olumsuz etkiler. Beraberinde petrol fiyatlarında, emtia fiyatlarında düşüş getiriyor.

Petrol fiyatlarının tepkisi aşağı yönlü oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş bizi cari açık kanalıyla, enflasyon kanalıyla olumlu etkiler. Petrol ve doğal gaz fiyatlarının gerilemesi Türkiye ekonomisini olumlu etkiler.

Cuma gününe giderseniz, düne giderseniz piyasalar Fed’in çok daha fazla ve hızlı faiz indireceğini fiyatlamaya başladı. Bir ara yüzde 90 olasılıkla 118 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanmaya başlamıştı. Küresel finansal koşulların da gevşemesi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin lehine.

ÇALKANTILAR TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Finansal koşulların gevşemesi bizim lehimize bakar. Bizde çok aşırı yabancı pozisyonu yok. Son 1 yılda önemli kaynak girişi oldu ama geçmişe oranla ve başka ülkelere oranla buradaki yoğunlaşma az.

Bizim bir hikayemiz var. Bir dezenflasyon hikayesi, yapısal dönüşüm hikayesi. Hikayesi olan ülkeler bu tür olumsuz koşullarda bile nispeten az etkilenebilirler. Yabancı pozisyonunun çok yüksek olmaması, hikayemizin olması, petrol fiyatlarındaki düşüşün bize olumlu yansıyacak olması gibi faktörler bu türden çalkantıların Türkiye’ye yansımalarını sınırlar.

ENFLASYONU DÜŞÜRMEDE ÇOK KARARLIYIZ

Geçen sene eylül ayı başında paylaştığımız reform ve istikrar programı var, bu programın en büyük önceliği milletimizi hayat pahalılığı belasından kurtarmak.

Enflasyonu biz çok kötü bir vergi olarak görüyoruz, özellikle sabit gelirliler açısından gelir dağılımını bozan makroekonomik sorun olarak görüyoruz, bizim programımızın özü dezenflasyon, kalıcı şekilde tek haneye düşürmek.

Geçiş dönemini haziranda bitirdik, haziran itibarıyla da yıllık enflasyon düşmeye başladı, temmuzdaki düşüş oldukça güçlü bir düşüş, bu ağustosta da devam edecek. Enflasyon dozu aynı olmamakla birlikte önümüzdeki aylarda da devam edecek.

Mayısta enflasyon %75'in biraz üzerinde zirveyi buldu, temmuzda %62 civarına indi, beklentilere değer veriyoruz ancak performansımız ile hedeflerimiz arasındaki fark azaldıkça, hedeflerimize yakınsadıkça beklentilerin de yakınsama ihtimali yüksek.

Enflasyonu düşürmede çok kararlıyız, milletimizin şu anda karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz, 2025'te ilk rahatlamayı göreceğiz. 2025 dezenflasyon yılı olacak, dolayısıyla milletimiz sonuçlarını görecek, çektiğimiz sıkıntılara değecek.

Zorlu geçecek dedik, çünkü dezenflasyon programı kolay değil ve zaman alıyor.

MİLLETİMİZ BİZE İNANSIN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Geçen sene bir çalışma yayınlandı. 56 ülkede 100 enflasyon şoku incelendi. Enflasyonun şok öncesine dönmesi ortalama 3.4 yıl alıyor. Biz daha ilk yılımızı yeni doldurduk. Ben hep söylüyorum milletimiz bize inansın. Biz güçlü bir program ortaya koyduk.

Biz bunu başaracağız, enflasyon düşecek. Çünkü para politikası, maliye politikası gelirler politikası ona göre tasarlandı. Biraz zamana ihtiyacımız var.