Küresel düzen çatırdıyor: 1945’den bu yana bir ilk…

Değerli metallere yönelişin geçici bir heves olmadığını savunan değerlendirmelere göre, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan ve yaklaşık 80 yıldır ayakta olan dünya ekonomik düzeni ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Bu sarsıntı da yatırımcıların alışkanlıklarını kökten değiştiriyor.

NEOLİBERAL DÜZEN SORGULANIYOR

Mevcut tablo, uzun yıllardır hâkim olan neoliberal ekonomik anlayışın tıkandığı yönünde okunuyor. Ülkeler ve yatırımcılar, artık klasik reçetelerin yeterli olmadığı bir döneme girmiş durumda. Açıkçası belirsizlik arttıkça, “güvenli liman” arayışı da hız kazanıyor.