Küresel gıda fiyatları 19 ayın zirvesini gördü

06 Aralık 2024 15:30 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 15:34

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Kasım ayında Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin, bitkisel yağ fiyatlarındaki artışın etkisiyle Nisan 2023'ten beri görülen en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

Enflasyon en çok gıda ve temel mal gruplarını vurdu! Merkez Bankası, ekim ayı fiyat gelişmelerini açıkladı

Enflasyon en çok gıda ve temel mal gruplarını vurdu! Merkez Bankası, ekim ayı fiyat gelişmelerini açıkladı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından açıklanan dünya gıda fiyatları endeksi kasım​ ayında 127,5 seviyesine ulaşarak Nisan 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Endeks​, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker gibi temel gıda maddelerindeki aylık değişimleri izliyor.

GIDA FİYATLARINDA GÖRÜLMEMİŞ ARTIŞ

Kasım ayında yaşanan artışın ana nedeninin bitkisel yağ fiyatlarındaki yükseliş olduğu belirtildi. Ekim ayında revize edilen endeks 126,9 olarak kaydedilmişti. FAO, önceki verilerde ekim ayı endeksini 127,4 olarak açıklamıştı ancak bu rakamda düzeltmeye gidildi.

FAO verileri, küresel gıda fiyatlarının son dönemde artış eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu yükseliş, hem tarım ürünlerine olan talebin artması hem de lojistik ve üretim süreçlerindeki maliyetlerin yükselmesiyle bağlantılı.

Uzmanlar, dünya genelindeki ekonomik koşullar ve hava durumu gibi faktörlerin gıda fiyatları​ üzerindeki etkisinin devam edeceğini öngörüyor. Gıda fiyatlarındaki bu artışın, özellikle gelişmekte olan ülkelerde tüketici üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.