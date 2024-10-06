Küresel iş dünyasının devleri İstanbul'da buluşacak! Tüm ülkelerden yaklaşık 800 delege bir araya gelecek

06 Ekim 2024 15:16 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 15:27

Dünya Odalar Federasyonu'nun ilk Avrupa ve Asya Bölgesel Zirvesi 15-16 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bölgesel Zirve'nin tüm bölgelerdeki ülkelerden yaklaşık 800 delegeyi bir araya getirmesi bekleniyor.

Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi, 14-16 Ekim’de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek. WCF Genel Konsey toplantısı ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu toplantısının da gerçekleştirileceği zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve iş dünyası liderleri katılacak.

DÜNYA ODALAR FEDERASYONU'NUN AVRUPA VE ASYA ZİRVESİ

Teması “İklim Eylemine İşbirlikçi Bir Yaklaşım” olan etkinlik, iklim değişikliği konusundaki en son gelişmeler hakkında bilgi sağlamaya ve yatırım planları, kurumsal stratejiler ve kurumsal sosyal sorumluluklar da dahil olmak üzere iklim riski hususlarına cevap olarak Odaların ve iş dünyasının hayata geçirdiği uygulamalar hakkında farkındalık oluşturmaya odaklanacak.

Ayrıca, bölgedeki çeşitli ülkelerden Oda yöneticileri ve iş heyetleri ile ağ oluşturma ve B2B toplantıları düzenleme fırsatları da olacak.

Dünya Odalar Kongresi'nin başarısını temel alan Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Bölgesel Zirveleri, küresel oda ağının üyelerini bir araya getirerek küresel zorluklara ve fırsatlara bölgesel bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlıyor.

WCF ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, geçen yıl yapılan seçimde Dünya Odalar Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından bu yıl da böyle bir zirveye ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN TANITIMI İÇİN SOSYAL ETKİNLİKLER YAPILACAK

Dünya Odalar Federasyonu'nun Avrupa ve Asya Zirvesi’nde, tüm dünyada iş dünyasının temsilcisi olan odalar; 24 Ekim’de Rio’da yapılacak B20 Zirvesi ve 11 Kasım’da Bakü’de başlayacak olan COP29 zirvesi öncesinde iklim değişikliği ile ilgili görüşlerine son halini verecek. Toplantıda, net sıfır emisyona doğru yol haritası, iklim teknolojileri ve inovasyon ile iklim değişikliğinin finansmanı konuları tartışılacak. Ayrıca Dünya Odalar Federasyonu bünyesinde faaliyete geçen Kadın Ağı’nın ilk zirvesi gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, “Net Sıfıra Geçişi Hızlandırma Küresel İşbirliğinin Geliştirilmesi”, “Küresel Ekonomik Dönüşümü ve Değişimi Sürdürmede Odaların Rolü”, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Teknoloji Kullanımı ve Döngüsel Ekonomi” ve “İklim Finansmanın İyileştirilmesi ve Tedarik Zincirlerini Karbonsuzlaştırma” dikkat çeken panel başlıkları olacak.

Öte yandan kadınların odalardaki liderlik rollerinde karşılaştıkları zorluklar ve fırsatların inceleneceği “Oda Temsilinde Kadınlar” temalı WCF Kadın Konsey Toplantısı da ses getirecek buluşmalardan birisi olacak. Zirve kapsamında Türkiye’nin tanıtımı için sosyal etkinlikler de yapılacak.

Uluslararası seviyede oda yöneticileri ve iş heyetleriyle önemli ağ oluşturma fırsatları için bağlantı kuracak.

Kasım'da ise Bakü'de cop29 zirvesi yapılacak