Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Küresel piyasalarda barış iyimserliği sürüyor: İstikrar arayışı başladı

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma sağlanması yönündeki ilerleme ve ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisinin iş gücü piyasasında pozitif ivmelenmeye işaret etmesi risk iştahını destekliyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 09:21

Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabileceğine dair yeşeren umutlar piyasalara taze bir hareket getirdi. ABD-İran anlaşmasına yönelik iyimserlikle önceki seans yüzde 8 gerileyen bu sabah istikrar kazanıyor. Sabah saatlerinde Brent varil fiyatı 102 doların üzerinde seyrederken, West Texas Intermediate varili 96 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda barış iyimserliği sürüyor: İstikrar arayışı başladı

Orta Doğu'da barış umutlarının yeşermesiyle küresel piyasalarda olumlu bir hava hakim olurken, petrol fiyatlarında istikrar arayışı başladı.
ABD-İran anlaşmasına yönelik iyimserlikle petrol fiyatları düştü ve sabah saatlerinde istikrar kazandı.
ABD Başkanı Trump, İran ile verimli görüşmeler yaptıklarını ve anlaşmanın muhtemel olduğunu belirtti.
İran, Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını duyurdu.
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi ve merkez bankalarının olası şahin adımlarına yönelik endişeler hafifledi.
ABD'de özel sektör istihdamı arttı ve bu durum ekonomik aktivitenin dayanıklılığını koruduğuna işaret etti.
Altın, doların zayıflaması ve tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle yükselişini sürdürdü.
BARIŞ UMUDU YEŞERDİ

ABD ile İran tarafından gelen sert açıklamalar zaman zaman uzlaşı masasından sonuç alınmayacağına yönelik korku oluştursa da yetkililerin nihai bir anlaşma yolunda kalması Orta Doğu'da barış sağlanacağına yönelik iyimserlikleri koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, son 24 saatte İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Trump, bir anlaşmaya varılmasını "çok muhtemel" olarak değerlendirdi. Bunun yanı sıra İran, "Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız." mesajı verdi.

Bu gelişmelerin paralelinde olası bir kalıcı barışın Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarının hız kazanacağına yardımcı olacağı beklentisiyle petrol fiyatlarının gerilemesi ve güçlü gelen şirket bilançoları piyasalardaki olumlu havayı destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı, son 6 işlem gününün ardından ilk kez 100 doların altını görürken, günü yüzde 7,8 düşüşle 100,4 dolardan tamamladı. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, merkez bankalarının gelecek dönemde atabileceği olası "şahin" adımlara yönelik endişeleri hafifletti.

MetrikDeğerDeğişimEtki
Brent petrolün varil fiyatı100,4 dolar%7,8 düşüşMerkez bankalarının olası "şahin" adımlarına yönelik endişeleri hafifletti.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisi beklentileri karşılayamasa da ülkede iş gücü piyasasının hareketlendiğine ışık tuttu. ABD'de nisanda özel sektör istihdamı 109 bin kişi arttı. Özel sektör istihdamı bir önceki ay 62 bin kişi yükselmişti.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasında gözlenen ivmelenmenin ekonomik aktivitenin dayanıklılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, söz konusu görünümün Fed'in ile resesyon arasında karşı karşıya kaldığı politika ikilemini hafifletebileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle varlık fiyatlarında belirgin hareketler gözlendi. ABD'de tahvil getirileri Fed'e ilişkin "şahin" beklentilerin fiyatlamalardan çıkması ve petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte enflasyonist baskıların hafifleyeceği tahminleriyle bir miktar geriledi.

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 8 baz puan düşüşle yüzde 4,35'e indi. ABD 10 yıllık tahvil getiri yeni işlem gününde yatay seyrediyor. Dün gerilimlerin azalacağı beklentisiyle yüzde 0,3 değer kaybıyla 98 seviyesinden kapanan dolar endeksi, yeni günde bu seviyesini koruyor.

Altının onsu ise dolardaki zayıflama ve tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle dün yüzde 2,9 artışla 4 bin 691 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda da yüzde 0,3 kazançla 4 bin 704 dolardan alıcı buluyor.

Kurumsal tarafta, çip şirketi Advanced Micro Devices (AMD), önceki gün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda, güçlü kar ve gelir bildirdi. Mevcut çeyreğe dair gelir tahminleri de beklentileri aşan AMD'nin hisseleri dün yüzde 18,6 değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 1,46, Nasdaq endeksi yüzde 2,03 ve Dow Jones endeksi de yüzde 1,24 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

GöstergeDün (Değişim)Dün (Sonuç)Bugün (Değişim)Bugün (Sonuç)
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi-8 baz puan%4,35Yatay%4,35
Dolar Endeksi-0,3%98Yatay98
Ons Altın+2,9%4.691 $+0,3%4.704 $
AMD Hisseleri+18,6%---
S&P 500 Endeksi+1,46%-Pozitif-
Nasdaq Endeksi+2,03%-Pozitif-
Dow Jones Endeksi+1,24%-Pozitif-

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları dün Orta Doğu'da esen barış rüzgarları ve enerji maliyetlerinin azalacağını beklentisiyle alıcı bir seyir izledi. Orta Doğu'daki gerilimlerin enerji kanalı üzerinden bölge ekonomilerini tehdit ettiği bu dönemde, olası bir kalıcı barışın süregelen enflasyon ve büyüme risklerini törpülemesi öngörülüyor.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde mart ayı üretici enflasyonu aylık bazda yüzde 3,4 ile Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişe işaret ederken, verinin alt kalemleri incelendiğinde enerji maliyetlerindeki yükseliş öne çıktı.

Bu durum Avrupa Merkez Bankasına (ECB) yönelik "şahin" beklentileri pekiştirirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yüzde 65 ihtimalle haziran toplantısında faiz artırımına gidebileceği bekleniyor.

Öte yandan İngiltere'de bugün halk yerel seçim için sandığa gidiyor. Yerel seçimlerin ülkede siyasi belirsizliğe yol açmasından dolayı önceki gün tahvil faizlerinde görülen satış baskısı, dün yerini alımlara bıraktı. İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,1'e çıkmasının ardında yüzde 4,94'e indi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,15, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,12 , Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,94 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,35 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

PiyasaEndeks AdıGüncel DeğerDeğişim YüzdesiGelişmeler
AvrupaFTSE 100Belirtilmemiş+2,15%Orta Doğu'da barış beklentisi, enerji maliyetlerinin azalması, İngiltere yerel seçimleri öncesi tahvil faizlerindeki düşüş.
AvrupaDAX 40Belirtilmemiş+2,12%Orta Doğu'da barış beklentisi, enerji maliyetlerinin azalması.
AvrupaCAC 40Belirtilmemiş+2,94%Orta Doğu'da barış beklentisi, enerji maliyetlerinin azalması.
AvrupaFTSE MIB 30Belirtilmemiş+2,35%Orta Doğu'da barış beklentisi, enerji maliyetlerinin azalması.
Euro BölgesiÜretici Enflasyonu (Mart)Aylık %3,4Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişEnerji maliyetlerindeki yükseliş öne çıktı. ECB faiz artırımı beklentileri güçlendi.
İngiltere10 Yıllık Tahvil Faizi%4,94 (öncesinde %5,1'e çıktı)DüşüşYerel seçim belirsizliğine rağmen alımlara dönmesi.
Avrupa (Genel)Endeks Vadeli KontratlarKarışıkKarışıkGüne karışık başlangıç.

JAPON PİYASALARI TATİL SONRASI HIZLI BAŞLANGIÇ YAPTI

Asya borsalarının genelinde alıcı bir seyir hakimken, 3 günlük tatil sonrası yeniden işleme açılan Japonya borsalarında sert yükselişler dikkati çekiyor.

Bölgede ABD-İran arasında bir anlaşma sağlanacağına yönelik beklentiler risk iştahının yüksek seyretmesinde etkili oluyor. Anlaşma ile Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin artacağı ve bunun da enerjide çoğunlukla ithalata bağımlı Asya ekonomileri için rahatlatıcı bir etken olacağı düşünülüyor.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) 18-19 Mart'taki para politikası kurulu toplantısının tutanaklarını yayımladı.

Tutanaklara göre, üyelerin çoğu, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı enerji şokunun, uzaması ve enflasyon üzerinde ikinci tur etkiler yaratması endişelerine yol açması durumunda faiz oranlarını artırma ihtiyacı duyuyor.

Bir üye BoJ'un faizleri "uzun aralıklarla" artırmaması gerektiğini söylerken, bir diğeri ise Orta Doğu çatışmasının ekonomide herhangi bir bozulma belirtisi göstermemesi durumunda merkez bankasının tereddüt etmeden faiz artırması gerekeceğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

BIST 100 ENDEKSİ REKOR KIRDI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazanarak 14.917,43 puanla rekor seviyeden tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 yükseldi.

Dolar/TL dünü 45,2130'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,2360'tan işlem görüyor. Öte yandan Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğinde bugün İstanbul'da "Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi" yapılacak. Zirvede katılım finans ekosistemi açısından kritik mesajların verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılacağı zirvenin açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TKBB Başkanı Mehmet Ali Akben ve AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından yapılacak.

Kapanış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapacağı zirvede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan özel oturumda konuşacak. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.000 ve 15.100 puanın direnç, 14.800 ve 14.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, mart ayı fabrika siparişleri

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, mart ayı inşaat harcamaları

