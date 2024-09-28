Küresel piyasalarda dolar zayıfladı TL karşısında güçlendi! Dolar TL fiyatı artıyor: Euro kurunda iyileşme yok

28 Eylül 2024 09:20 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 09:36

ABD enflasyon verilerinin fiyat baskılarının azalmaya devam ettiğini göstermesinin ardından dolar Cuma günü düştü. Faiz oranları konusunda şahin olarak görülen Shigeru Ishiba'nın Japonya'nın yeni başbakanı olmasının ardından yen, dolar karşısında güçlendi. Ancak dolar TL kurunda yükseliş ters yönlü yaşandı. Dolar, TL karşısında güçlü kalmaya devam ediyor. İsviçre frangı yükseliyor, euro kurunda ise iyileşme yok. İşte 28 Eylül 2024 güncel döviz kuru rakamları.

Dolar​ fiyatı, yen​ ve euro​ gibi para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi​, 20 Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyesi olan 100,15'e gerilemesinin ardından yüzde 0,17 düşüşle 100,43'e gerilerken, euro da yüzde 0,14 düşüşle 1,116 dolardan işlem gördü. Dolar TL kuru tarafında ise hareket bugün de devam ediyor. İşte 28 Eylül Cumartesi dolar ve euro alış-satış fiyatlar.

YEN DOLAR KARŞISINDA GÜÇLENDİ

ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Temmuz ayındaki revize edilmemiş %0,2'lik artışın ardından Ağustos ayında Reuters tarafından ankete katılan ekonomistlerin beklentilerini karşılayarak %0,1 arttı. Ağustos'a kadar olan 12 ayda, PCE fiyat endeksi Temmuz ayında %2,5 arttıktan sonra %2,2 arttı.

Ayrıca, ABD ekonomik faaliyetinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları, Temmuz ayındaki revize edilmemiş %0,5'lik artışın ardından geçen ay %0,2 arttı. Veriler %0,3'lük tahminin biraz altındaydı ancak ekonominin üçüncü çeyrekte hala bir miktar ivme kazandığını gösterdi.

ABD Merkez Bankası​ (Fed) son dönemde enflasyondan uzaklaşıp işgücü piyasasını sağlıklı tutmaya odaklandığının sinyalini verdi ancak geçen hafta normalden daha büyük bir faiz indirimi yaparak 50 baz puanlık (bp) bir faiz indirimi gerçekleştirdi.

Doların, yen ve euro gibi para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 20 Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyesi olan 100,15'e gerilemesinin ardından yüzde 0,17 düşüşle 100,43'e gerilerken, euro da yüzde 0,14 düşüşle 1,116 dolardan işlem gördü.

Dolar, hafta boyunca yaklaşık %0,2 düşüş yaşadı ve üst üste dördüncü haftalık düşüşünü, son 10 haftada ise dokuzuncu düşüşünü yaşadı. Euro ise hafta boyunca biraz daha düşük seyretti.

Japonya'da Ishiba'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin liderlik yarışını dar bir farkla kazanmasının ardından yen güçlendi.

SON DÖRT HAFTADA SERT DÜŞÜŞ

Japon yeni, 2 Ağustos'tan bu yana en büyük günlük yüzdelik artışını kaydetme yolunda 142,09'a kadar güçlendikten sonra dolar karşısında %1,88 güçlenerek 142,12'ye çıktı. Dolar, hafta boyunca yen karşısında %1,25 düştü ve son dört haftada üçüncü haftalık düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor.

Euro, Japon para birimi karşısında yüzde 1,95 düşüşle 158,67'ye geriledi.

İsviçre frangı yükseliyor, euro kurunda ise iyileşme yok.

DOLAR VE EURO TL ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Dolar ve euro üzerine yatırım yapmak isteyen vatandaşlar fiyatları merak ediyor. Haftanın altıncı gününde büyük bir hareketlilik gözlenmezken, dolar ve euro fiyatları şöyle;

28 Eylül dolar alış ve satış fiyatları

Dolar/TL alış: 34,1591

Dolar/TL satış: 34,1657

Değişim:0,09 %

28 Eylül euro alış ve satış fiyatları

Euro/TL alış: 38,1133

Euro/TL satış: 38,2175

Değişim:0,07 %