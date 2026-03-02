Küresel piyasalarda savaş şoku! Risk iştahı çakıldı

İran'ın saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail'e yönelik karşı saldırıya geçmesi, Orta Doğu'da savaşın uzun süreye yayılabileceği risklerini beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini belirterek, bu sürenin daha kısa olabileceğinin de ihtimaller arasında bulunduğuna işaret etti.

