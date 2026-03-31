Küresel piyasalarda sert sarsıntı: 14 trilyon dolar buhar oldu

Orta Doğu’da bir aydır devam eden çatışma ortamı, küresel piyasalarda da derin iz bıraktı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, Tahran’ın karşı hamleleri ve giderek büyüyen bölgesel kriz, yatırımcı tarafında ciddi bir tedirginlik yaptı.

28 Şubat’ta başlayan ve 30 Mart’a kadar uzanan süreçte küresel borsaların toplam piyasa değeri 157,5 trilyon dolardan 143,5 trilyon dolara indi. Ortaya çıkan yaklaşık 14 trilyon dolarlık kayıp, doğrusu birçok büyük ekonominin yıllık milli gelirini aşacak ölçekte.