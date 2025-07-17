Küresel piyasalarda Powell bilinmezi etkisi

Bir Beyaz Saray yetkilisinin, Trump’ın Powell’ı görevden alma konusunda yakında harekete geçmesini beklediğini açıklamasının ardından ilk aşamada ABD hisse senetleri, dolar ve uzun vadeli ABD devlet tahvilleri hızla geriledi. Kısa vadeli ABD tahvilleri ise Trump’ın Powell’ın yerine atayacağı kişinin başkanın iradesine boyun eğip faiz oranlarını düşüreceği yönündeki spekülasyonlarla yükseldi.

Ancak Trump’ın Oval Ofis açıklamalarında böyle bir planı olmadığını söylemesinin ardından hareketler tersine döndü. Bir ara yüzde 0,7 düşen S&P 500 günü yüzde 0,32 artışla tamamladı. Nasdaq 100 de bir ara yüzde 1’e yakın düşüş kaydettikten sonra yüzde 0,10 artıda kapandı. Gün içinde 5 baz puandan fazla artan ABD 30 yıllık tahvil getirisi günü sadece 2 baz puana yakın artışla noktaladı. 2 yıllıkların getirisi de 5 baz puana yakın geriledi. Değer kaybı bir ara yüzde 0,7’yi aşan Bloomberg Dolar Endeksi de kayıpların bir kısmını telafi ederek yüzde 0,28 gerileme ile kapandı.

Yeni işlem gününde ABD vadeli endeksleri ekside. Avrupa vadelileri ise genel olarak yükseliş eğiliminde. Asya borsaları dar bir bantta işlem görüyor. Dolar, G-10 para birimlerine karşı değer kazanarak bu ayki yükselişini sürdürdü. Bazı döviz stratejistlerinin 150’nin üzerine çıkabileceğini öngörmesiyle dolar/yen 148,51’e yükseldi.

GÖREVDEN ALINMA SÖYLENTİLERİ AZALDI

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı süresi sona ermeden görevden almayı planlamadığını açıklasa da “hiçbir ihtimali gözardı etmediğini” ve “yolsuzluk yaptığı ortaya çıkarsa görevinden alınabileceğini” söyledi. Çarşamba günü bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın kripto para birimleri ile ilgili yasayı görüşmek için Kongre üyeleriyle yaptığı toplantının ardından, Fed başkanına karşı yakında harekete geçmesini beklediğini söyledi. Bazı milletvekilleri de salı akşamı yapılan toplantıdan bu izlenimle ayrıldıklarını belirtirken, Trump da Kongre üyelerinden Powell’ın görevden alınması konusunda görüşleri aldığını doğruladı. Çarşamba günü Oval Ofis’te Fed başkanının görevden alınmasına ilişkin gazetecilerin sorduğu soruya Trump, “Hiçbir ihtimali göz ardı etmiyorum, ancak yolsuzluk nedeniyle görevinden ayrılması gerekmedikçe, bunun olasılığı çok düşük” dedi. Trump faizleri indirmediği için sıklıkla eleştirdiği Powell’ı son dönemde Fed genel merkez binasının renovasyonunda lükse kaçmakla suçluyordu. ABD Başkanı, açıklamasında her ne kadar Powell’ı görevden almak gibi bir planı olmadığını söylese de bu konuda açık kapı bırakmış oldu.

POWELL'I GÖREVDEN ALMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Integrity Asset Management Portföy Yöneticisi Joe Gilbert, çarşamba günkü Beyaz Saray yetkilisi açıklamasıyla Trump yönetiminin, Powell’ın gerçekten görevden alınması durumunda piyasaların tepkisini ölçme denemesi yapmış olabileceğine işaret etti. Gilbert, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Piyasalar bunu ciddi bir tehdit olarak algılıyor. Sonuç olarak, Powell’ı görevden almak için aşılması gereken yasal engellerin çok büyük olacağını düşünüyoruz” dedi. Wells Fargo Makro Stratejisti Erik Nelson’a göre de önemli varlık sınıflarındaki tepki, yönetimi Powell’ı görevden almanın ekonomi ve piyasalar için her derde deva olmayacağına ikna edebilir.