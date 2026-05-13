Geçtiğimiz yıl yaş çay sezonunda 25,44 TL olan yaş çay alım fiyatının dün akşam 35 TL olarak açıklanmasının ardından çay üreticileri kuru çaya da zam bekliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kuru çayda fiyat belli oldu! Yaş çayda da zam bekleniyor Yaş çay alım fiyatının 35 TL'ye yükseltilmesinin ardından çay üreticileri kuru çaya da zam beklerken, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu, sanayicinin önünün açılması ve sektörün sürdürülebilirliği için kuru çay fiyatlarının da açıklanması gerektiğini belirtti. Geçen yıl 25,44 TL olan yaş çay alım fiyatı 2026 yılı için 35 TL olarak açıklandı. Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu, yaş çay fiyatıyla birlikte kuru çay fiyatlarının da açıklanmasının sanayicinin önünü açacağını belirtti. Çakıroğlu, çay üreticisinin alın terinin karşılığını alabilmesi için yaş çaya verilecek fiyatın yanı sıra kuru çay üretimi yapan özel sektörün de korunması gerektiğini vurguladı. Sektörün tüm aşamalarda kanunlara ve nizamlara uygun üretim ve ticaret yapıp yapmadığının denetlenmesinin piyasadaki istikrar ve sürdürülebilirlik için büyük önem taşıdığı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu. Bakanlık, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğunu ve ÇAYKUR'un 2025'te 823 bin ton yaş çay alımı yaptığını belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu, yaş çay fiyatı ile birlikte kuru çay fiyatlarının da aynı dönemde açıklanmasının sanayicinin önünü açacağını, bunun da özel sektörün yaş çay alımlarında daha istikrarlı hareket etmesini sağlayacağını söyledi.

Çakıroğlu "Doğu Karadeniz üreticisinin temel geçim kaynaklarından biri olan çay tarımıyla birlikte çay sanayicisinin de korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekir. Çay üreticisinin alın terinin karşılığını alabilmesi yalnızca yaş çaya verilecek fiyata bağlı değildir. ÇAYKUR ile birlikte kuru çay üretimi yapan özel sektörün de korunması gerekir.

DENETİMİN ÇOK BÜYÜK ÖNEMİ VAR

Bunun için öncelikle ve özellikle yapılması gereken sektörün tüm aşamalarda kanunlara ve nizamlara uygun bir şekilde üretim ve ticaret yapıp yapmadığının denetlenmesidir. Piyasadaki istikrarın ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında denetimin çok büyük önemi vardır" dedi.

Ne olmuştu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu anımsatıldı.

ÇAYKUR'un 2025'te 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.