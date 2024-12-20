Kurulan ve kapanan şirketlerin sayısı açıklandı! En çok o sektörde kepenk kapatıldı

20 Aralık 2024 11:42 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:54

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayında kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, kasım ayında şirket kuruluşlarında azalma, şirket kapanışlarında ise artış yaşandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kasım 2024 dönemine ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Kasım ayında şirket kuruluşlarında azalma, şirket kapanışlarında ise artış yaşandı.

KURULAN ŞİRKETLER

Kasım ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalarak 10.808’den 10.092’ye geriledi. Gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11, kooperatif sayısı ise yüzde 11,4 oranında azaldı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise kurulan şirket sayısı yüzde 3, kooperatif sayısı yüzde 19,6 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 azaldı. Bayburt’ta Kasım ayında hiçbir şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Bu dönemde kurulan toplam 10.301 şirket ve kooperatifin yüzde 86,2’sini limitet şirketler, yüzde 11,7’sini anonim şirketler ve yüzde 2’sini kooperatifler oluşturdu. Şirketlerin yüzde 36,8’i İstanbul’da, yüzde 11,5’i Ankara’da ve yüzde 6,7’si İzmir’de kuruldu. Kurulan şirketlerin 3.442’si ticaret, 1.520’si inşaat ve 1.266’sı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Yabancı ortak sermayeli şirketlerden 599’u Kasım ayında kuruldu. Bunların 26’sı İran, 18’i Azerbaycan ortaklı olurken, şirketlerin yüzde 75,9’unu yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

KAPANAN ŞİRKETLER

Kasım ayında kapanan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak 2.440’tan 2.631’e yükseldi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla bu artış yüzde 8,9 olarak kaydedildi. Aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 27,5 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 83,9 azaldı.

Kapanan şirketler arasında en yüksek oran, toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı sektöründe görüldü. Bu sektörlerde 938 şirket ve kooperatif faaliyetini sonlandırırken, 594 gerçek kişi ticari işletme de bu alanda kapandı. İmalat sektöründe kapanan şirket sayısı 362, inşaat sektöründe ise 328 oldu.

OCAK-KASIM DÖNEMİ GENEL GÖRÜNÜM

2024 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalarak 102.804’e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 19,7 artış göstererek 23.861’e ulaştı.