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 | İrem Çınar

Kurulan ve kapanan şirketlerin sayısı açıklandı! En çok o sektörde kepenk kapatıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerini açıkladı. Buna göre 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 16,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,7 kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 6,5 oranında arttı.

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Kurulan ve kapanan şirketlerin sayısı açıklandı! En çok o sektörde kepenk kapatıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 12:49

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ocak 2025’e ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, yılın ilk ayında şirket kuruluşlarında bir önceki aya kıyasla azalma yaşanırken, kapanan şirket sayısında ise geçen yılın aynı dönemine göre artış görüldü.

KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Ocak 2025’te kurulan şirket sayısı, Aralık 2024’e göre yüzde 12,8 oranında azaldı. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısında yüzde 11,2, gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 12,5 oranında düşüş kaydedildi. Öte yandan, Ocak 2024’e kıyasla şirket kuruluşlarında yüzde 2,1’lik bir artış görülürken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8 oranında arttı. Ancak, kurulan kooperatif sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 oranında geriledi.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA ARTIŞ

Aralık 2024’e göre kapanan şirket sayısı yüzde 74,1, kapanan kooperatif sayısı yüzde 79, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 19,9 oranında azalış gösterdi. Ancak, Ocak 2024 ile kıyaslandığında, kapanan şirket sayısında yüzde 16,2, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,7 ve kapanan kooperatif sayısında yüzde 6,5 oranında artış yaşandı.

KURULAN ŞİRKET SAYISI, KAPANANLARI KARŞILAYAMADI

Ocak 2025’te kurulan şirket sayısı, kapanan şirketlerin altında kaldı. Her ne kadar geçen yılın aynı dönemine kıyasla şirket kuruluşlarında yüzde 2,1 oranında bir artış gözlense de, kapanan şirketlerdeki artış oranı daha dikkat çekici oldu.

OCAKTA EN ÇOK KAPANAN ŞİRKETLER TOPTAN VE PAREKENDE SEKTÖRÜNDE

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 720’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 267’si imalat, 148’i mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründedir. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 911’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 343’ü sanat, spor ve eğlence (rekreasyon) faaliyetleri, 243’ü imalat sektöründedir.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Türkiye genelinde Ocak ayında tüm illerde şirket kurulumu gerçekleşti. Kurulan toplam 11 bin 202 şirket ve kooperatifin yüzde 88,2’si limited şirket, yüzde 10,3’ü anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatiflerden oluştu. İstanbul, yüzde 35,9 ile en fazla şirket kuruluşunun gerçekleştiği il olurken, onu yüzde 11,1 ile Ankara ve yüzde 6,3 ile İzmir takip etti.

Sıkça Sorulan Sorular

2024'te kaç şirket kapandı?
2024'te kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,2 azalışla 115 bin 463'e gerilerken kapanan şirket sayısı yüzde 21,4 artışla 31 bin 416'ya yükseldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2024 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
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