Kurulan ve kapanan şirketlerin sayısı açıklandı! En çok o sektörlerde kepenk kapatıldı

Türkiye'de Mayıs ayında girişimcilik hareketlendi. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,5 artarak 8 bin 765'e ulaşırken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 13,2 yükselişle 2 bin 921 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mayıs 2025’e ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre,ekonomik hareketlilik şirket kuruluşlarını artırsa da kapanışlardaki yükseliş dikkat çekti. Mayısta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 15,5 artarak 8 bin 765'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 13,2'lik artışla 2 bin 921’e çıktı. Nisan ayında bu sayı 2 bin 580 idi.

Geçen yılın mayıs ayıyla kıyaslandığında ise kurulan şirket sayısı yüzde 13 gerilerken, kapanan şirket sayısında yüzde 5,9 artış kaydedildi. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3’lük artış gözlenirken, şirketlerde yüzde 13, kooperatiflerde ise yüzde 32,5 oranında düşüş yaşandı.

TOPLAM KURULAN GİRİŞİM SAYISI 9 BİNE YAKLAŞTI

Mayıs ayında toplamda 8 bin 956 şirket ve kooperatif faaliyete geçti. Bunların yüzde 87,8’i limitet, yüzde 10,1’i anonim ve yüzde 2,1’i kooperatif statüsünde kuruldu. Yeni kuruluşların yüzde 37,3'ü İstanbul, yüzde 11’i Ankara, yüzde 6,3’ü ise İzmir’de yer aldı. Dikkat çeken bir diğer detay ise Ardahan’da bu dönemde hiç şirket kuruluşunun gerçekleşmemesi oldu.

En fazla kuruluş; 2 bin 973 ile ticaret, 1322 ile inşaat ve 1067 ile imalat sektörlerinde görüldü. Gerçek kişi ticari işletmelerde ise inşaat (710), toptan ve perakende ticaret (341) ve imalat (89) öne çıkan alanlar oldu.

KAPANIŞLAR ÖZELLİKLE TİCARET VE İMALATTA YOĞUNLAŞTI

Mayısta kapanan şirketlerin 1062’si ticaret, 426’sı imalat ve 295’i inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyordu. Gerçek kişi ticari işletme kapanışları da benzer bir dağılım sergiledi. Toptan ve perakende ticaret alanında 433 işletme kapılarını kapatırken, inşaatta bu sayı 174, imalatta ise 91 olarak kayıtlara geçti.

KOOPERATİFLERDE KONUT YAPILARI ÖNE ÇIKTI

Kurulan 191 kooperatifin 125’i konut yapı kooperatifi olarak faaliyete geçerken, 40’ı işletme ve 8’i turizm geliştirme kooperatifi şeklinde faaliyet göstermeye başladı.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE ÇİN VE TÜRKMENİSTAN ETKİSİ

Mayıs ayında kurulan 568 yabancı ortak sermayeli şirketten 21’i Çin, 14’ü ise Türkmenistan ortaklı olarak kuruldu. Bu şirketlerin 76’sı anonim, 492’si ise limitet şirket statüsünde faaliyet göstermeye başladı. En çok yoğunlaşılan sektörler ise uzmanlaşmamış toptan ticaret (326 şirket), bilgisayar programlama (113) ve konut inşaatı (108) oldu. Bu şirketlerin toplam sermayesinin yüzde 76,2’sini yabancı ortaklar üstlendi.

KURULUŞ AZALDI, KAPANIŞ ARTTI

Ocak-Mayıs 2025 döneminde Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 44 bin 896 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre bu sayı yüzde 2,6 düşüş gösterdi. Öte yandan kapanan şirket sayısı yüzde 12 artışla 11 bin 108’e ulaştı.