Kurumlar vergisi uzatıldı mı? 2026 kurumlar vergisi son gün tarihi yaklaştı

Kurumlar vergisi uzatıldı mı son ödeme tarihi merak ediliyor. Kurumlar vergisi mükellefleri için 2025 hesap dönemine ilişkin beyanname verme süreci sona yaklaşıyor. Sermaye şirketlerinden kooperatiflere, iktisadi kamu kuruluşlarından dernek ve vakıf işletmelerine kadar geniş bir mükellef grubunu kapsayan süreçte beyannamelerin Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesi ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi gerekiyor. Ödemeler, dijital kanalların yanı sıra bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca belirli şartları sağlayan uyumlu mükellefler için vergi indirimi uygulaması da bulunuyor. Kurumlar vergisi uzatıldı mı? İşte Kurumlar vergisi son ödeme tarihi…

Kurumlar vergisi uzatıldı mı? 2026 kurumlar vergisi son gün tarihi yaklaştı
mükellefleri için ve süreci devam ediyor. 2025 hesap dönemine ilişkin işlemlerde son gün yaklaşırken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor.

Kurumlar vergisi uzatıldı mı? 2026 kurumlar vergisi son gün tarihi yaklaştı

Kurumlar vergisi mükellefleri için 2025 hesap dönemine ait beyanname ve ödeme süreci devam etmekte olup, herhangi bir uzatma kararı bulunmamaktadır.
Kurumlar vergisi uzatma talebi 2026! 2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri 30 Nisan Perşembe gününe kadar verilebilecek.
Kurumlar vergisi beyannamesi 2026 son gün! Aynı tarihe kadar beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödenmesi gerekiyor.
Kurumlar vergisi uzatıldı mı? Özel hesap dönemi belirlenen kurumlar, vergilerini beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar ödeyebiliyor.
Kurumlar vergisi uzatıldı mı 2026? Kurumlar vergisi beyannameleri bilanço, gelir tablosu gibi bilgilerle hazırlanıyor ve çeşitli indirimler, istisnalar beyannameye eklenebiliyor.
Kurumlar vergisi uzatma talebi 2026! Vergi ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığının dijital platformları, anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri ve alternatif kanallar aracılığıyla yapılabiliyor.
Uygun şartları sağlayan mükellefler için hesaplanan verginin %5'i oranında indirim uygulanabiliyor.
KURUMLAR VERGİSİ UZATILDI MI 2026?

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2025 hesap dönemine ait beyannameleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesine ilişkin süreyle ilgili herhangi bir uzatma kararı bulunmuyor. Mevcut takvim doğrultusunda işlemlerin belirtilen süre içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Kurumlar vergisi uzatıldı mı? 2026 kurumlar vergisi son gün tarihi yaklaştı

Beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini yerine getirecek olan mükellefler için mevcut tarihler geçerliliğini koruyor. Süre uzatımına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmadığı için tüm işlemlerin mevcut takvim dikkate alınarak yürütülmesi gerekiyor.

Kurumlar vergisi uzatıldı mı? 2026 kurumlar vergisi son gün tarihi yaklaştı

KURUMLAR VERGİSİ SON GÜN NE ZAMAN?

2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri, 30 Nisan Perşembe günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına verilebilecek. Aynı tarihe kadar bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin de ödenmesi gerekiyor.

Özel hesap dönemi belirlenen kurumlar açısından ise farklı bir uygulama bulunuyor. Bu mükellefler, vergilerini beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar ödeme imkanına sahip oluyor.

Kurumlar vergisi uzatıldı mı? 2026 kurumlar vergisi son gün tarihi yaklaştı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

Kurumlar vergisi beyannameleri, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti ve kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin bilgilerle birlikte hazırlanıyor. Ayrıca serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler ile kurum ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimler de beyannameye ekleniyor. AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı ve sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara dair bilgi ve belgelerin de sunulması gerekiyor.

Vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Bunun yanı sıra anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı veya hesapları aracılığıyla, yurt dışı bankalara ait kartlarla, banka şubeleri ve alternatif bankacılık kanalları üzerinden ödeme gerçekleştirilebiliyor. PTT şubeleri de ödeme seçenekleri arasında yer alıyor. Belirlenen şartları sağlayan uyumlu mükellefler için ise hesaplanan verginin yüzde 5’i oranında indirim uygulanabiliyor.

