Kurumlar vergisi uzatıldı mı? 2026 kurumlar vergisi son gün tarihi yaklaştı

Kurumlar vergisi mükellefleri için beyanname ve ödeme süreci devam ediyor. 2025 hesap dönemine ilişkin işlemlerde son gün yaklaşırken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor.

KURUMLAR VERGİSİ UZATILDI MI 2026?

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2025 hesap dönemine ait beyannameleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesine ilişkin süreyle ilgili herhangi bir uzatma kararı bulunmuyor. Mevcut takvim doğrultusunda işlemlerin belirtilen süre içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini yerine getirecek olan mükellefler için mevcut tarihler geçerliliğini koruyor. Süre uzatımına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmadığı için tüm işlemlerin mevcut takvim dikkate alınarak yürütülmesi gerekiyor.

KURUMLAR VERGİSİ SON GÜN NE ZAMAN?

2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri, 30 Nisan Perşembe günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına verilebilecek. Aynı tarihe kadar bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin de ödenmesi gerekiyor.

Özel hesap dönemi belirlenen kurumlar açısından ise farklı bir uygulama bulunuyor. Bu mükellefler, vergilerini beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar ödeme imkanına sahip oluyor.

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

Kurumlar vergisi beyannameleri, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti ve kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin bilgilerle birlikte hazırlanıyor. Ayrıca serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler ile kurum ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimler de beyannameye ekleniyor. AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı ve sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara dair bilgi ve belgelerin de sunulması gerekiyor.

Vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Bunun yanı sıra anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı veya hesapları aracılığıyla, yurt dışı bankalara ait kartlarla, banka şubeleri ve alternatif bankacılık kanalları üzerinden ödeme gerçekleştirilebiliyor. PTT şubeleri de ödeme seçenekleri arasında yer alıyor. Belirlenen şartları sağlayan uyumlu mükellefler için ise hesaplanan verginin yüzde 5’i oranında indirim uygulanabiliyor.