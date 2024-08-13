Kuyumcular, altın yerine kripto paraya yatırım yapanları uyardı

13 Ağustos 2024 13:56 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:15

Altın fiyatlarındaki istikrarlı artış devam ederken, kripto paralardaki dalgalı seyir yatırımcısına adeta çile çektiriyor.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, kripto paralarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kriptoya yatırım yapan vatandaşları uyaran Özman, "Kripto paralar hiçbir zaman altının alternatifi olamaz" ifadelerini kullandı.

Kripto paraların aslında para değil bilgisayar yazılımı olduğuna dikkat çeken Salih Özman şöyle konuştu:

"KRİPTO PARANIN NE ZAMAN ÇÖKECEĞİ BELLİ OLMAZ"

"Aslında kripto para diyoruz ama bunlar para da değil; bilgisayar yazılımı. Yani su üstüne yazılmış bir yazının ortada kalmayacağı gibi, kripto paralar da nihayete kadar değerli kalamaz. Bunların ne zaman çökeceği, ne zaman biteceği de belli olmaz. Arkasında devlet gücünün olmadığı hiçbir varlık, dünya üzerinde sonsuza kadar varlığını sürdüremez.

"KRİPTO PARA BUGÜN DEĞERLENİR, YARIN ORTADA KALMAZ"

Bunlar bir yazılım; suyun üzerine yazı yazmak gibidir. Bugün değerlenir, yarın değeri ortada kalmaz. Dünyada para bolluğu var ve bu parayı kolay kazanan bir kesim mevcut. Bunlar, üretim yapmadan bir para bolluğu oluşturuyorlar. İşte böyle sanal varlıklara yatırım yapıyorlar.

"PARA KAZANDIRIR AMA YATIRIM ARACI OLMAZ"

Amerika'daki Mortgage krizini hatırlarsanız, nasıl ki Mortgage senetleri çöktü, inşallah bunlar da bu şekilde patlayarak bir krize sebep olmaz. Para kazandırabilir ama bir yatırım aracı olduğu kanısında değilim."