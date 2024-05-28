Kuyumculara en çok kazandıran ateş burmalı çeyrek altın bilezik! Kadınların ve gelinlerin yeni gözdesi oldu

28 May 2024 15:01 - Güncelleme : 28 May 2024 15:02

Son günlerde değişkenlik gösteren altın fiyatları yeni gelinlerin de gözdelerini değiştirdi. Kolları daha zengin gösteren, kadınların ve yeni gelinlerin gözdesi olan burmalı çeyrek altın bilezikler için kuyumcular mesai yapmaya başladı. Düğün sezonunun açılmasıyla kuyumculara akın edenlerin ilk tercihleri arasında burmalı çeyrek altın bilezikler oldu.

KUYUMCULARA EN ÇOK KAZANDIRAN ATEŞ BURMALI ÇEYREK ALTIN BİLEZİK!

Kuyumcuları da memnun eden burmalı çeyrek altın bilezikler bazı yerlerde ateş olarak da geçer. Fiyat ortalaması burmanın ayarına göre değişir. Çeyrek altının 4 bin TL'ye yaklaştığı bugünlerde burma bilezik kısmı ise gram üzerinden hesaplanır. Bilezik kısmındaki gramın oranı da eklenerek ortaya çıkan fiyat hem yatırımcıları hem kuyumcuları sevindirdi.

Şatafatı seven kadınların ve yeni gelinlerin gözdesi olan ateş burmalı çeyrek altın bileziklerde dikkat edilmesi gerekenleri ise kuyumcular sıraladı. Özellikle işlemeli olmamasına dikkat edilmesi konusunda uyaran kuyumcular, işlenmiş altının satış sırasında değer kaybettiğini vurguladı.

Bunun yanı sıra bazı kuyumcuların ise gramajı eksilterek bilezikleri ürettikleri konusunda da uyarı geldi. Kuyumcular altını çizerek uyardıkları en temel diğer konu ise çeyrek altını burma bileziğe bağladıkları kopçalar oldu. Kopçaların altın olmaması bileziğin değerini düşürür.