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 | Kübra Çelepi

Kuyumculardaki büyük tehlike! O altın kabusunuz olabilir: Paranızı yatırmadan iki kez düşünün

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesme altının tanımını netleştirerek ticaretini düzenlemeyi ve sektördeki şeffaflığı artırmayı hedefliyor. Kesme altınlar sertifikasız olarak satılmaya devam ederken standart olmayan formda olmaları nedeniyle yatırımcılar için büyük risk taşıyor. İşte kesme altında yatan büyük tehlike.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 12:23

Altın yatırımcıları, kesme altınları bireysel olarak alıp satmaya devam ediyor ancak belirli bir standart olmadan işlem yapan yatırımcılar büyük risk altında. Kesme altınlar genellikle sertifikasız olarak satılır ve kuyumcular tarafından dekoratif amaçla kullanılır. Yatırım amaçlı altınlar gibi saflık garantisi ve devlet güvencesi olmadığı için güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilmez. Bu sebeplerle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesme altının tanımını netleştirerek, ticaretini düzenlemeye ve sektördeki şeffaflığı artırmaya çalışıyor.

KESME ALTIN NEDİR?

Kesme altın, genellikle yatırım amaçlı kullanılan, işlenmiş ve küçük parçalara ayrılmış altın türüdür. Bu altınlar, genellikle 22 ayar ya da 24 ayar olarak üretiliyor ve şeritler halinde kesilerek parçalar haline getiriliyor. Bu tür altınlar, genellikle tek bir altın sikleti veya külçe gibi standart olmayan formda satılıyor.

KESME ALTIN GÜVENİLİR Mİ?

Kesme altın, yatırım amaçlı kullanılan işlenmiş ve küçük parçalara ayrılmış altın türüdür. Bu altınlar genellikle standart olmayan formda satılır ve sertifikasız olarak ticaret edilir. Standart olmaması, kayıt dışı ticaret ve değer kaybı gibi riskler taşır. İşte o riskler;

Standardsızlık: Kesme altınlar, belirli bir gramaj veya ayar gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmez. Bu durum, yatırımcıların ne kadar değerli bir altın aldıklarını tam olarak bilmeden işlem yapmalarına yol açabilir. Farklı kesme altınlar, farklı saflık seviyelerine ve ağırlıklara sahip olabilir, bu da piyasada karışıklığa ve güven kaybına neden olabilir.

Kayıt Dışı Ticaret: Kesme altınlar, sıklıkla kayıt dışı işlemlerle alınıp satılır. Çünkü bu altınların ticareti daha az denetim altındadır, bu da kaçakçılık ve vergi kaçırma gibi illegal faaliyetlere zemin hazırlayabilir. Ayrıca, kayıt dışı ticaretin yaygınlaşması, vergi kayıplarına ve sektördeki düzenin bozulmasına yol açabilir.

Değer Kaybı ve Dolandırıcılık Riski: Kesme altınların fiziksel ve kalite açısından standartlardan sapması, dolandırıcılık riskini artırır. Satıcılar, düşük saflıktaki altınları yüksek kaliteliymiş gibi sunabilir, yatırımcılar da bu aldanmalara uğrayabilir. Ayrıca, bu tür altınlar, saf altın olarak satılmadığı için ikinci el piyasasında değer kaybı yaşayabilir.
Denetim Eksiklikleri: Kesme altın, genellikle devlet denetimine tabi olmayan bir ticaret biçimi olarak görülür. Bu da hem alıcı hem de satıcı için risk oluşturur, çünkü altının gerçek değerini anlamak, güvenilir bir uzmandan yardım alınmadıkça zor olabilir.

Kesme altının suiistimal edilen başka bir tarafı da var. 1 kilo gümüşü de aynı şekilde merdaneden çekip levha haline getiriyor, üzerine yaldız sürüyorlar. Levha altın gibi görünen sahte altının üzerine 24 ayar bile yazılabilir.

KUYUMCULAR KESME ALTIN ALIYOR MU?

Günümüzde artık neredeyse her kuyumcudan kesme altın alabiliyorsunuz. Ancak o her kuyumcu sizin aldığınız kesme altını satın almıyor. Ancak piyasadaki sahte altın artınca kuyumcular kesme altının ‘satışı bitsin’ dedi. İstanbul Kuyumcular Odası ortak olan bu talebi Ankara'ya iletti. Eğer yeni sistem hayata geçerse bundan böyle yastık altı olarak bilinen işlenmemiş kesme altın satılamayacak.

SERTİFİKASIZ ALTIN ALINIR MI?

Uluslararası piyasalardaki hareketler yatırımcıların yönünü altına çevirmeye devam ederken kesme altındalar da hala tercih edilen seçenekler arasında. Kuyumcular altın almak isteyen vatandaşları sertifikasız kesme altın konusunda uyarıyor. Altın satıcıları bu tarz altınların satışında sorunlar doğacağının altını çizdi.

KESME ALTIN MI GRAM ALTIN MI HANGİSİ MANTIKLI?

Kesme altın ve gram altın arasında birkaç temel fark bulunuyor. Kesme altın 24 ayar saf altının şerit halinde çekilmiş hali olup, isteğe göre keserek verilir. Hacimsel bir standart ve paket yoktur. Gram altın ise daha standart ölçülerde, yatırım amaçlı olarak sıkça tercih edilir. Ancak güvenilir değildir.

KESME ALTIN SAHTESİ NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek altın, sahte altına kıyasla daha ağır veya daha büyüktür. Bunun yanı sıra, sahte altının rengi de genellikle daha soluk ve mat bir görünüşe sahip olabilir. Sahte altın metal alaşımlarından yapılır ve genellikle mıknatısla çekilebilir. Gerçek altın ise, manyetik değildir ve mıknatısla çekilmesi mümkün değildir.

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