Kuyumcuların sır gibi sakladığı o yöntem ifşa oldu! Evdeki altınınız sahte mi gerçek mi anlamak için bu sesi dinleyin...

KULAKLARINIZA GÜVENİN: ALTININ EŞSİZ TINISI

Gerçek altını sahtesinden ayırmanın en eski ve en etkili yollarından biri "ses testi"dir (Sound Test). Altın, atomik yapısı gereği oldukça yoğun ve tok bir metaldir. Sert bir zemine düştüğünde veya başka bir metalle hafifçe vurulduğunda çıkardığı ses, diğer metallerden çok farklıdır. Gerçek altın, yere düştüğünde veya metal bir cisme çarptığında uzun süreli, tiz, çınlayan ve berrak bir ses çıkarır. Bu ses, kulağa bir "çan" sesi gibi gelir ve titreşimi bir süre devam eder. Oysa sahte altınlar, genellikle pirinç, bakır veya demir alaşımlı oldukları için, sert bir zemine bırakıldıklarında çok daha kısa, boğuk ve tok bir ses çıkarırlar. Bu ses, "pat" diye aniden kesilen, titreşimi olmayan, sönük bir sestir. Evinizdeki çeyrek altını veya bileziği, cam bir sehpanın üzerine veya mermer bir tezgaha yaklaşık 10-15 santim yükseklikten hafifçe bırakarak bu testi yapabilirsiniz. Eğer duyduğunuz ses uzun soluklu bir çınlama ise elinizdeki ürünün gerçek olma ihtimali çok yüksektir; ancak ses metale vurulan bir taş gibi küt ve kısa ise şüphelenmeniz gerekir. Profesyonel kuyumcular, tezgaha atılan bir altının sesinden onun ayarını bile tahmin edebilirler.